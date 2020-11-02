Browni kurabiye tarifi: Browni kurabiye nasıl yapılır?

Bir fincan kahve eşliğinde yiyeceğiniz mis gibi browni kurabiye ile karşınızdayız. Detayları aşağıya bıraktık. Denedikten sonra yorumlarınızı bizimle paylaşın.
Browni Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler
3/4 (Üç çeyrek) su bardağı toz şeker
1 ve 1/4 (Çeyrek) su bardağı su
3 çorba kaşığı toz kakao
1/2 (Yarım) su bardağı pudra şekeri
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
3 ve 1/2 (Yarım) su bardağı un
1/2 (Yarım) su bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
120 gram oda sıcaklığında tereyağı
Yeteri kadar rendelenmiş Hindistan cevizi
Borwni Kurabiye yapılışı
Şerbet malzemelerini 5 dakika kaynatın ve soğuması için kenara alın.
Kurabiye malzemelerini 5 dakika yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp pişirme kâğıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika pişirdikten sonra, kurabiyeleri sıcakken teker teker nazikçe soğuk şerbete batırın ve süzdürüp servis tabağına alın.
Üzerine Hindistan cevizi rendesi serpebilirsiniz.
Browni kurabiye kaç dakikada pişer?
20 dakikada hazırlanan browni kurabiye 20 dakikada pişer.
Browni kurabiye kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan browni kurabiyenin kalorisi 459,1.
Browni kurabiye yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Browni kurabiye için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 13,75 lira.