Browni kurabiye tarifi: Browni kurabiye nasıl yapılır? Ağızda dağılan hem şerbetli hem de kurabiye tadında bir lezzete ne dersiniz? O halde sizi mutfağa alalım. Zira bu tarifimizi denediğinizde neden daha önce yapmadım diyeceksiniz. İşte browni kurabiye tarifimizle karşınızdayız. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...

Haber Merkezi 02 Kasım 2020, 12:28 Son Güncelleme: 02 Kasım 2020, 12:39 Yeni Şafak