Hayat Bu ağacı görenler şaşırıyor Bin yaşında olduğu tahmin ediliyor
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Bu ağacı görenler şaşırıyor: Bin yaşında olduğu tahmin ediliyor

Bilecik’te bulunan gövdesinin büyüklüğü ile dikkat çeken 9 metre çapındaki ağacın, bin yaşında olduğu tahmin ediliyor. İlçe halkından Tuncay Erik, "Bizler yaptığımız araştırmalarda bir ağacın bu hale gelmesinde 700 ile bin yıllık bir süreç içinde geldiğini öğrendik. İlimiz ve ilçemizdeki bu tür ağaçların yaşlarının araştırılıp, bu tür ağaçların koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Bin yıllık olduğu tahmin edilen ağaç
Bin yıllık olduğu tahmin edilen ağaç

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Çiftlik Köy Kuleler mevkisinde bulunan çapının 9 metre olduğu Çınar ağacının bin yıllık olduğu düşünülüyor.

Ağacın Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini gördüğü anlatan ilçe halkından Tuncay Erik, "Çünkü bu çınar ağacı Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Devletinin ordu geçiş güzergahı üzerinde bulunuyor. Bu ağacın yaklaşık bin yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Ben ilk defa bu kadar çap olarak büyük bir ağaç gördüm. Bizler yaptığımız araştırmalarda bir ağacın bu hale gelmesinde 700 ile bin yıllık bir süreç içinde geldiğini öğrendik. İlimiz ve ilçemizdeki bu tür ağaçların yaşlarının araştırılıp, bu tür ağaçların koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

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