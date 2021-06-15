Bu ayın kitapları

Yalnızca beyaz bir kağıtla…

Biz yetişkinlerin dahi detaylarını hayranlıkla izlediği oyuncaklara haksızlık etmek istemem ama her ayrıntısı verilmiş, çocuğun kendisinden bir şey katmasına olanak tanımayan oyuncakların onların hayal güçlerini sınırladığı da yadsınamaz bir gerçek. Ayşe Aydemir’in kaleme aldığı “Ne Yaparsın Yalnızca Beyaz Bir Kağıtla?” ise sadece beyaz bir kâğıt ve sınırsız hayal gücüyle neler yapılabileceğini gösteriyor. Kalemler, boyalar, yapıştırıcılar olmadan kendisine verilen boş bir kağıtla önce ne yapacağını bilemeyen Ali, saniyeler içinde hayallere dalıyor ve o beyaz kâğıttan türlü hikayeler çıkıyor. 3 yaş üstü okurlarla önce kitabı okumak sonrasında bir kağıtla neler yapabilecekleri üzerine sohbet etmek iyi bir etkinlik fikri olarak değerlendirilebilir. Çocuklara alternatif bir bakış açısı sunan kitap, sade ancak verdiği mesaj itibariyle dolu dolu bir hikâyeye sahip. Turkuvaz Çocuk’tan.

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DDK okurlarına müjde!



Dünyayı Durduran Kız; Kahramanlığın Kitabı Yazılıyor, Kara Ninja’ya Karşı, Korku Kampı, Miyav Kardeşler Dosyası,

Selcen Yüksel Arvas, Timaş Çocuk, 112 sf, Mayıs 2021

Çocuklarla sanatın keşfi

Arden Yayınları yeni kitabında “Herkesin Tarzı Başka İşte Sanat Burada” diyor. Estonyalı illüstratör ve yazar Kertu Sillaste’nin kitabı, sanatın farklı türlerini tanımak için tatlı ve heyecan verici bir ilk adım. Sanatçı anne-babalar ve onların çocukları konuşuyor bu kitapta. Her biri, uğraştığı sanat dalını ve yaratım serüvenini kendi bakış açısıyla tanıtıyor, kendi diliyle yorumluyor.

Bilindiği gibi erken yaşta sanat etkinlikleriyle tanışmak, fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerin kazanımını olumlu yönde etkiliyor. Sanat çocuğun doğasında olsa da onun yaşamının ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamak ya da hayatı boyunca uzak durmasına yol açmak yine ilk yıllarda kazandırılan deneyimlere bağlı. İşte Estonyalı illüstratör ve yazar Kertu Sillaste’nin “Herkesin Tarzı Başka İşte Sanat Burada” kitabı, 5 yaş ve üzeri için, yaşam boyu sürecek bir keşif serüvenine renkli ve güzel bir başlangıç sunuyor diyebiliriz.

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Herkesin Tarzı Başka İşte Sanat Burada, Kertu Sillaste, Arden Yayıncılık, Mart 2021, 36 sayfa