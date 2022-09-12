Bu ürün mide asidini yok ediyor

Arı Mucizesi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünlerine ilginin artmasıyla birlikte, Dünya genelinde şifa dağıtan kudret narı bitkisiyle üretilen ürünleri piyasaya sürdü. Düzce Üniversitesi’nde klinik araştırmaları ve geliştirmeleri yapılan ürün, vatandaşlar tarafından çok beğenilince yok satmaya başladı. Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü ve Arı Mucizesi Akademisi üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, mide asidini yok etmesi ve yaraları tedavi etmesiyle bilinen kudret narının kullanımını kolaylaştırmak için çeşitli klinik araştırmaların yapıldığını dile getirdi.

"Kullananlar memnun"

Ürün hakkında bilgiler veren Kaya, "Kudret narının zeytinyağı ekstresi, dünya genelinde uzun yıllar peptik ülser vakalarında kullanılmış. Böyle bir geleneksel kullanımı var., çok iyi geliyor. Bu ürünü kullandıktan sonra 1 ay içerisinde gastrit ental sistemindeki o lezyonlar tamamen iyileşebiliyor. Bu konuda da klinik çalışmalar mevcut. Ayrıca biz Düzce Üniversitesi bünyesinde böyle bir çalışma başlattık ve devam ediyoruz. Ürün, gastrit ental sistemine ulaştığı zaman yeniliyor. Yeniledikten sonra yaraların olduğu bölgelere giderek, oradaki hücrenin yenilenmesini hızlandırıyor. Orada bir yara var, onun iyileşmesi gerekiyor. Biraz da asidin nötroza edilmesi gerekiyor. Biz asidin nötroza edilmesine yosundan elde edilen bir ürün ekledik. Böylelikle kişi ürünü kullandığı zaman midesinin asidi gidiyor hem de yara iyileşmesi başlıyor. Biz bu ürünü modifiye ettik. İçine yine doğal bir ürün katarak, peptik ülser vakalarında daha da faydalı hale getirdik. Şu anda piyasada çok tüketiliyor. Kullananlar aşırı derecede memnunlar" dedi.

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"Diyabet hastalarına da fayda sağladığına dair araştırmalar var"

Kudret narı bitkisiyle ilgili yürüttükleri çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kaya, "Klinik araştırma sürelerimiz devam ediyor. Başarılı neticeler elde edeceğimize inanıyoruz. Kudret narı, zeytinyağında ekstraksiyonları neticesinde diyabet hastalığında da kullanılıyor. Diyabet hastalarında da faydalı olduğuna dair bazı klinik araştırma sonuçları var. Bu ürün biraz da karaciğer ve pankreas sağlığı ile ilgili amaçlarda da tercih ediliyor. Türkiye’de pek bu amaç ile tercih edilmiyor. Türkiye’de daha çok peptik ülserlerde tercih ediliyor. Bazı kesimlerde de vücudun dış yüzeyinde ki yaralar için kullanıyor. Kıymetli bir ürün, faydalı bir ürün" şeklinde konuştu.

EKONOMİ Tarım yerli tohumla yapılıyor: Üretime yerli tohum damgası

FOTOĞRAF 8 Sağlık açısından faydalı olduğu tespit edilen Aronya'nın üreticilerle tanıştırılması ve üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Bilecik'te geçen yıl toprakla buluşan bitkinin ilk hasadı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan 'Antioksidan kaynağı Aronya Yayım' projesi ile 3 dekar alana 6 bin 666 aronya bitkisi geçtiğimiz yıl mayıs ayında Bilecik'in Osmaneli ilçesinde toprakla buluştu. 16 ayın ardından ilk hasadı yapılan aronya bitkisinin Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal'ın ve İl Tarım Müdürü Necmettin Yoldaş'ın katılımı ile yapıldı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilmeye başlanılan tıbbi ve aromatik bitki Aronya'nın hasadı da Yüksel Ünal'ın ve İl Tarım Müdürü Necmettin Yoldaş'ın katılımı ile yapıldı. Kaymakam Yüksel Ünal, aronya bitkisinin hasadı başlamadan önce Ziraat Mühendisi Derya Helvacı Çetin'den bilgi aldı. Çetin, \"Aronya yayım projesi 2021 yılı istatistiklerine göre 3 dönüm olarak başlayan aronya ekimi 2022 bu yıl 135 dönüme kadar çıkmıştır. Bu artış aronyanın talep edilen bir ürü olduğunun göstergesidir. Gıda ve eczacılık alanında kullanılması antioksidan değerinin yüksek bu ürünü değerli olduğunu göstermektedir. Aronya geniş iklim kuşağına ve toprak şartlarına kolay adapte olabilmektedir. Beş yaşından sonra iyi bakıldığında ortalama bir aronya fidesi yaklaşık olarak 10-15 klio verim alınabilmektedir. Seçilen yer olarak Adliye köyü toprak yapısı iy ve elverişli olduğu için ikinci yılında verim vermiştir. Ürünün güncel fiyatlarına bakıldığında tazesinin kilosu 90 TL ila 150 TL arası satılmaktadır. Kuru aronyanın kilosu ise 400 TL ila 450 TL arası satılmaktadır. Bu da çiftçilerimize oldukça güzel kazanç sağlamaktadır\" dedi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ise, \"Elimizde geçen sene önce başlatmış olduğumuz aronya bitkisinin dikimi ile ilgili 6 bin 660 adet fidenin dikimini gerçekleştirmiştik. Bugün ise diktiğimiz aronya bitkisinin haşatını yapmak için toplanmış bulunmaktayız. Şuan ki durumda 135 dekara ulaşmış oluyor. Bu da bizim için çok memnuniyet verici sonuç, ilimizde üretmiş olduğumuz bu aronya bitkisi özellikle piyasada çok kabul gören 90 TL ile 130 TL arası fiyatla satışı yapılan bir ürün çiftçilerimize özellikle hayırlı olmasını diliyorum. Bu konuda desteklerini esirgemeyen başta geçmiş dönem valimiz Bilal Şentürk ve mevcut valimiz Dr. Kemal Kızılkaya'ya ve Kaymakamımız Yüksel Ünal'a çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum\" dedi. Kaymakam Yüksel Ünal, bugün ilk defa tropikal iklim meyvesinin Adliye Köyü gibi yüksek bir köyde yetiştiğini gördüklerini belirtti. Ünal, \"Üreticiden önce biz tüketiciyiz, tadına baktığımız zaman alıça benziyor ama alış değil, tadı kiviye benziyor ama kivi değil, yaban mersinine benziyor ama yaban mersini değil, tadım yapığımız zaman hani uzaktan bir adamı tanırsın da adını çıkartamasın aronyada işte öyle bir bitki. Her birimiz bu ürünü bir meyve suyunda ya da bir şekerlemede mutlaka yemişizdir. Tabi bu 3 dönüme ekilmiş bir aronya bitkisi belki Adliye, belki Bilecik, belki Osmaneli için küçük bir adım ama yarın ileride büyük bir adım olacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun ilçemize, emeği geçen herkese başta işletme sahibi bu ürünü yetiştiren çiftçimiz Osman Nuri Kutluya hayırlı ve uğurlu olsun\" dedi. Tarla sahibi çiftçi Osman Nuri Kutlu, 3 buçuk dönüm arazi üzerine geçen yıl fidelerini diktikleri ara aronya bitkisinin ilk ürünlerini topladıklarını belirterek, \"Bu projede bizlere desteklerini esirgemeyen Bilecik valimize, Osmaneli Kaymakamımıza, il ve ilçe tarım müdürlerimize ve personeline verdikleri desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum\" dedi.<br><br>Konuşmanın ardından Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, aronya bitkisinin ilk hasadını yaptılar. İlk hasat yapıldı: Kilogramı 450 TL Sağlık açısından faydalı olduğu tespit edilen Aronya'nın üreticilerle tanıştırılması ve üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Bilecik'te geçen yıl toprakla buluşan bitkinin ilk hasadı yapıldı. BiP'te paylaş

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