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Bursa Şehir Hastanesi hizmete başladı

Türkiye'nin 10'uncu şehir hastanesi olan bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı. Hastanenin poliklinik servislerinde verilen hizmetleri yerinde inceleyen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, "1355 yataklı olarak yapılan hastanemiz Çanakkale'den Yalova'ya kadar yaklaşık 5,5 milyon nüfusa hizmet verecek. Burada daha çok özellikli hizmetler vereceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bursa Şehir Hastanesi
Bursa Şehir Hastanesi

Sağlık Bakanlığı'nca Nilüfer Doğanköy mevkisinde 745 bin 364 metrekare alana inşa edilen bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi hizmete girdi. Bünyesinde, genel hastane, onkoloji, kalp damar, kadın- doğum- çocuk, fizik tedavi ve rehabilitasyon, yüksek güvenlikli adli psikiyatri bölümleri bulunan sağlık kompleksinde poliklinik, acil, yataklı servisler, ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri de aynı anda bugün hasta kabulüne başladı.

Hastanenin poliklinik servislerinde verilen hizmetleri yerinde inceleyen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, servislerden hizmet alanlarla sohbet edip, hastaneyle ilgili görüşlerini aldı. Dr. Akan yaptığı açıklamada "Sabahın ilk saatlerinden itibaren hastanemizden randevu alan vatandaşlarımız gelmeye başladı. Vatandaşlarımızın ilk izlenimleri çok olumlu" dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, servislerden hizmet alanlarla sohbet etti.

Bölgenin sağlık üssü olacak

Hastanenin yalnızca Bursalılara değil, bölgeye hizmet vereceğine dikkat çeken Dr. Akan, "1355 yataklı olarak yapılan hastanemiz Çanakkale'den Yalova'ya kadar yaklaşık 5,5 milyon nüfusa hizmet verecek. Burada daha çok özellikli hizmetler vereceğiz. Hastanemiz, yanık merkezi, inme merkezi, el cerrahisi, palyatif bakım merkezleri, reimplantasyon, kapsamlı onkoloji merkezi gibi özellikli planlama gerektiren birimleri ile nitelikli sağlık hizmetlerinin bir arada verileceği merkez olarak tasarlandı. 6 bloktan, 6 hastaneden oluşan uluslararası seviyede hizmet veren devasa bir kompleksten bahsediyoruz. İlk gün olmasına rağmen yaklaşık 2 bin 500 polikliniğe başvuran hastamız görünüyor" diye konuştu.

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İleri teknoloji hizmet

Bin 55 yatak kapasiteli Ana Hastane, 200 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyüğü olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi ile 100 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastaneleri'nden oluşan Bursa Şehir Hastanesi'nde, 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin Yoğun Bakım Ünitesi bulunuyor.

Sağlık alanında en ileri teknolojiyle donatılan ve ana hastane binasına yerleştirilen en gelişmiş teknolojiye sahip 859 sismik izolatör ile olası deprem sırasında ve sonrasında tüm operasyonel faaliyetlerini, hiçbir aksama olmadan yerine getirmeye devam edebilecek.

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