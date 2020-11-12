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Cağ kebabı tarifi: Cağ kebabı nasıl yapılır?

Erzurum'un meşhur incisi: Cağ kebabı

Türk mutfağının en lezzetli kebaplarından biri olan ve oğlak ya da kuzu etinden yapılan cağ kebabı, şişler kullanılarak servis yapılıyor. Ağızda dağılan etin tadını aldıktan sonra bu tarifi mutfağınızdan vazgeçemeyeceksiniz. Cağ kebabı tarifi nedir? Cağ kebabı nasıl yapıldığını ipuçları vererek hazırladık sizler için. Kolay gelsin...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cağ Kebabı.
Cağ Kebabı.

Erzurum'un geniş mutfağından olan cağ kebabı, ilmek ilmek etiyle hem göze hem de mideye hitap ediyor. Evlerinizde kolaylıkla yapabileceğiniz bu tarifi siz okuyucularımız için hazırladık. Afiyet olsun...

Cağ Kebabı.

Cağ Kebabı Tarifi İçin Malzemeler

1 adet kuzu budu (yağsız ve sinirsiz)

1 adet soğan

100 gram yoğurt

Lavaş ekmeği

4 adet domates

6-7 adet yeşil biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Cağ Kebabı.

Cağ kebabı nasıl yapılır?

Yoğurt, karabiber, tuz ve küp şeklinde doğradığınız soğanı bir kasede karıştırın. Üzerine hazırlamış olduğunuz etleri ekleyin ve bu terbiyede 24 saat bekletin.

Bir günün sonunda, yaprak halindeki etleri, kebaba özel olan şişe takın ve yatık haldeyken ateşte çevirerek kızartın.

Pişen kısımlarından aynı dönerde olduğu gibi ince parçalar keserek, cağ kebabına özel küçük şişlere takarak, yanında yine ateşte pişmiş, domates, biber, kuru soğan ve lavaş ekmeği ile servis edin.

*İpucu: Kuzu budundan, parmak kalınlığında yapraklar kesin.

Cağ Kebabı.

Cağ kebabı kaç dakikada pişer?

15 dakikada hazırlanan cağ kebabı 35 dakikada pişer.

Cağ kebabı kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan cağ kebabının kalorisi 256.

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