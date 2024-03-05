Camiler mahyalarla süsleniyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi on bir ayın sultanına hazırlanıyor. Ramazan'a günler kala Fatih Belediyesi ekiplerinin yaptığı temizlik ve dezenfekte çalışmasıyla Ayasofya Camii’nin içi ve çevresi temizlendi. Halılar elektrik süpürgeleriyle süpürüldü, tozu alınan ayakkabılıklara ve caminin içine dezenfektan sıkıldı. Şadırvan, cami avlusu ve Ayasofya meydanı sıcak su ve dezenfektanla yıkandı. Temizlik işlemi sonrası caminin içine ve dışına gül suyu sıkıldı.

Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Yardımcısı Fatih Yıldız, caminin 20 kişilik bir ekiple temizlendiğini belirterek, “Çalışmalar Ramazan boyunca devam edecek. Ramazan'da her akşam camiye gül suyu sıkılacak. Amacımız ramazanda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen vatandaşlarımız için daha temiz bir ibadet ortamı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Mahyalar göründü

Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar süregelen Ramazan ayının süsü mahyalar, İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı. Osmanlı Devleti'nde ilk olarak Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camii'ne asılmasıyla başlayan mahya geleneğiyle günümüze kadar her Ramazan'da camiler süsleniyor. Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü atölyesinde son hazırlıklarını yaptı. Mahya ustası Yıldız ve ekibi, Ramazan ayına sayılı günler kala, camilerin süsü mahyaları İstanbul'da Eyüpsultan Camii'nin minarelerinin arasına asmaya başladı. Yıldız, ekibiyle Edirne'deki Selimiye Camii ve Bursa'daki Ulu Cami ile bu sene toplamda 8 camiyi mahya ile süsleyeceklerini söyledi.











