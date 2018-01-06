Canan Hoca'yı şaşırtan soru Sağlık konusundaki çıkışlarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı canlı yayında sunucu Kübra Par'ın "Sizi eleştiren doktorların hepsi yanlış, bir tek siz mi doğrusunuz?" sorusuyla karşı karşıya kaldı. Karatay, bu soruya "Ben öyle bir şey söylemiyorum. Yalnız kolesterol yüksekliğinin faydalı olduğunu söylüyorum" diye yanıt verdi.

Haber Merkezi 06 Ocak 2018, 15:07 Son Güncelleme: 06 Ocak 2018, 16:44 Yeni Şafak