Çantada ne olacak

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken, olası bir karantina durumunda, vatandaşların kullanımı için salgınlarla mücadele çantası gündeme geldi. Doğal afetlere yönelik alınan tedbirler kapsamında bu tip çantaların hazırlandığını hatırlatan Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, “Acil bir durum gerçekleşirse veya bir yerde mahsur kalınırsa bu gibi durumlarda elimizde dezenfekte için bazı malzemelerin olması çok önemli” dedi.

FARKINDALIĞI ARTTIRIR

Cander, “Salgınlarla mücadele çantası, bu konuda farkındalığı az olan insanların hızlı adapte olmasını sağlar. Dezenfektan ürünlerinin kullanımını kolaylaştırır ve yaygınlaştırır” dedi. Çantada dezenfektan, kolonya, ateşölçer, ateşdüşürücü antiviral ilaçlar, su-sabun, kişisel bakım eşyaları, havlu, maske, varsa düzenli kullanılan ilaçlar, temiz kıyafet ve eldivenin bulunması büyük önem taşıyor. Korunma tedbirleri kapsamında bu ürünlerin çantada yer alması, bittikçe de yenilenmesi gerekiyor.