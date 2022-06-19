Hayat Ceviz Ağacı ödüle doymuyor
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Ceviz Ağacı ödüle doymuyor

Yönetmen Faysal Soysal’ın ‘Ceviz Ağacı’ filmi ABD’den iki büyük ödülle döndü. Mart ayında Türkiye’de vizyona giren Ceviz Ağacı filminin son ödülle birlikte katıldığı ulusal ve uluslararası festivallerden aldığı ödül sayısı 15’e yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ceviz Ağacı ödüle doymuyor
Ceviz Ağacı

California’nın prestijli sanat kurumlarından Venice Modern Sanatlar Enstitüsü tarafından Calfornia’nın Venice sahillerinde düzenlenen 9. Modern Sanatlar film festivali bu yıl 32 ülkeden 100’ün üzerinde filme ev sahipliği yaptı. 10-19 Haziran tarihleri boyunca gösterimleri hem sinemalarda hem de online olan festivalin ödül töreninde bu yıl Türkiye adına yarışan ‘Ceviz Ağacı’ filmi büyük ödüller olan ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Yönetmen’ ödüllerine layık görüldü. Daha önce Amerikan seyircisi ile New York Artists Forum of Moving İmages film festivalinde buluşan ve oradan da en iyi film ve en iyi oyuncu ödüllerini alan Ceviz Ağacı filmi California’nın Venice şehrinde yapılan gösterimlerde de seyircinin yoğun ilgisine ve alkışına mazhar oldu.

FESTİVAL YOLCULUĞUNA DEVAM

  • Festival yolculuğuna tüm hızıyla devam eden Ceviz Ağacı filmi, 16-20 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Kırgızistan Türk Filmleri haftasında da Bişkek seyircisi ile buluşacak. Ceviz Ağacı yine 17-21 Ağustos tarihlerinde Rusya’nın Ural bölgesindeki Perm şehrinde yapılacak olan ‘Shape of Life’ film festivalinden de özel gösterim için davet aldı. 5-11 Kasım tarihlerinde Londra’da düzenlenecek olan Taste of Anatolia Film Festivaline de seçilen film London City film Festivalinden sonra ikinci defa Londra seyircisi ile buluşacak.

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