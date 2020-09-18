Cheesecake tarifi: Limonlu cheesecake nasıl yapılır?

Limon soslu cheesecake nasıl yapılır? Limon soslu cheesecake tarifinin malzemeleri, hazırlık aşamaları ve süresi tarifin püf noktaları, besin ve kalori değerleri sizler için hazırlandı. Nefis tatlı tariflerinden limon soslu cheesecake için tarifimize buyurun...

Limonlu cheesecake

Limon soslu cheesecake tarifi

Taban malzemeleri

180 Gram yulaflı bisküvi

50 Gram eritilmiş tereyağı

Peynirli katman için

200 Gram oda sıcaklığında labne peyniri

200 Gram süzme yoğurt

1 Paket vanilya

2 Adet rendelenmiş limon kabuğu

1/2 (Yarım) su bardağı toz şeker

2 Adet yumurta

1/2 (Yarım) adet sıkılmış limon

1/2 (Yarım) Paket oda sıcaklığında krema

Sos malzemeleri

1/2 (Yarım) su bardağı taze sıkılmış limon suyu

1/4 (Çeyrek) su bardağı su

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker

1 Ve 1/2 (yarım) tatlı kaşığı mısır nişastası

1 Adet yumurta sarısı

1 Adet rendelenmiş limon kabuğu

1 Tatlı kaşığı tereyağı

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Yapılışı:

Zemin için bütün malzemeleri robotta un ufak edin. Pişirme kağıdı serilmiş 20 cm’lik bir kelepçeli kalıba yayın ve bastırıp sıkıştırın. 10 dakika buzlukta beklettikten sonra önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 10 dakika pişirin ve soğutun.

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Peynirli kısım için peynir, yoğurt, vanilya, limon rendesi ve şekeri mikserle şeker eriyene kadar çırpın. Yumurtaları teker teker her biri iyice karışınca ekleyin. Kremayı ve limon suyunu da ilave edin, sadece karışana kadar çırpın. Soğuyan bisküvili tabana yayın. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında yaklaşık 1 saat pişirin.Tamamen soğuduğunda buzdolabına kaldırın.

1 gece dinlendirdikten sonra kenarlarını bıçakla kurtarın ve ısıtılmış bıçakla dilimleyerek limonlu sosla servis edin. Limonlu sos için tereyağı hariç bütün malzemeleri tavaya alıp kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Koyulaşınca ocaktan alın ve yağı ilave edip karıştırarak soğutun.