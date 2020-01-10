Çift kol nakli olan Yusuf Oğuz taburcu edildi: Sağlığıma kavuşup kollarımı kullanabileceğim günü bekliyorum!

Antalya'da, yaklaşık 5 yıl önce güneş enerjisi paneli montajı sırasında elektrik akımına kapılarak kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğretim üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek, 45 günün ardından taburcu edildi.

GÜNDEM Yeni kollarıyla mutlu

Taburcu edilmeden önce annesi ve babası eşliğinde klinik doktoru Ege Bora Özpar'ı odasında ziyaret eden Şimşek, evinde kullanacağı ilaçları konusunda bilgi aldı. Her şeyin yolunda olduğunu ifade eden doktorları, Yusuf Oğuz'un bundan sonraki tedavisinin evinden takip edileceğini, fizik tedavisinin ise hastanede olacağını söyledi.

Yusuf Oğuz, kalan tedavisini evinde devam edecek.

'Mutluyum, sevinçliyim, ailemle birlikte olacağım'

Evine döneceği için mutlu olduğunu söyleyen Yusuf Oğuz Şimşek, "Tek düşündüğüm evime gidip sağlığıma kavuşup kollarımı kullanabileceğim günü beklemek" dedi. Sadece sağlığını düşündüğünü aktaran Yusuf Oğuz Şimşek, "Mutluyum, sevinçliyim, ailemle birlikte olacağım. Sağlıklı olduktan sonra gerisi nasıl olsa olur" diye konuştu.

Yusuf Oğuz, iyileştiği için mutlu olduğunu belirtti.

Zabıta memuru olan baba Mustafa Şimşek de "Çok mutlu ve heyecanlıyız. Her şey yolunda. Bugünü bekliyorduk. Tedavi ve ilaçlar konusunda bilgilendirildik. Tedaviye evde devam edeceğiz" dedi.