Yeni kollarıyla mutlu

Antalya’da 4,5 yıl önce güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybedince, 26 Kasım’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan Şimşek, hastanede düzenlenen toplantıda ilk kez gazetecilerin karşısına çıktı.

Yusuf Oğuz Şimşek hastane sağlık ekibiyle poz verdi.

Yusuf Oğuz Şimşek, “Mutluyum. Yeni kollarıma alıştım. Nakil sürecini beklerken umutsuzluğa kapıldığım anlar olmadı. Hep umutluydum. Hocalarım beni hep iyi yönlendirdi. Annem ve babam benden daha mutlular. Yeni yaşıma yeni kollarımla girmek çok güzel bir duydu. Bundan sonra elimi kolumu sallaya sallaya yürümek istiyorum” dedi. Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, “Hastaya bütün önerilerimizi yaptık. Fizik tedavisi de yapılıyor. İlaç dozları ayarlandı. Kollarının hareketlenmesi için 6 ayı bekliyoruz” bilgisini verdi.