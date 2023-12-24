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Sivilceler için altın değerinde! İşte kışın cilt bakımı için 6 öneri

Kış aylarında artan kuru cilt problemi, bazı insanlar için sinir bozucu, hatta acı verici ve kaşıntılı olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Işıl Turan, cilt problemlerinden kurtulmanız için kış aylarında yapılacak bazı cilt bakım tüyoları verdi.

10:24 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 10:25 - 24/12/2023 Pazar
IHA
Arşiv
Arşiv

Dermatoloji Uzmanı Dr. Işıl Turan, kış aylarında cilt bakımı için bazı önerilerde bulundu.


Retinoik asit
kullanmanın tam zamanı diyen Turan şöyle dedi:

"Yüzdeki ince kırışıklıklar, lekeler ve hatta sivilceler için altın değerinde olan bu kremi kış aylarında daha rahat kullandırabiliyoruz. Bu etken madde sayesinde cildin üst katmanı hafifçe soyularak, alt katmanından sağlıklı kollajen sentezi oluşmasını sağlayabiliyoruz.


Jyaluronik asite kışın daha çok ihtiyaç duyuyoruz

Yatırım yapmanız gereken ilk aktif madde için merhaba kış dönemidir.
Nem bombası hyaluronik asite
, kış aylarında daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Kış döneminin gelmesiyle beraber nem oranı azaldığında; ellerde ekzemalar, yüzde hassasiyetler ve ciltte matlaşma belirginleşiyor. O zaman cildinize nem bombası yükleme vaktiniz geldiğini anlıyoruz. Temiz yüze
hyaluronik asit serum ya da krem
üzerine nemlendirici sürmeyi günlük bakım rutininize almayı unutmayın. Hyaluronik asit bir sünger gibi nemlendiricinin nemini cildinize hapsetmeye hazır" diye konuştu.

Eller için cica!

Ellerde kuruma, çatlama başladıysa nemlendirici kullanımının ihmal edildiğini belirten Turan, "Yıllardır ekzemaları ile savaşan herkesin tam mevsim geçişlerinde cica içerikli nemlendiricilere ihtiyacı var demektir. Elleriniz kötüleşmeden ve kortizon ihtiyacı durmadan bakımlara başlayalım. Kimyasal peeling bizi korkutamaz artık. Yazın geçmesi ile beraber profesyonel cilt bakımlarınızı
glikolik ya da salisilik asitle
yaparak ölü derilerden arındırma ve güzelleşme vakti gelmedi mi? Cildiniz de artık deri değiştirmeye hazır.

Epilasyon mevsimi açıldı

Epilasyon öncesi güneşlenme ve solaryum epilasyon etkinliğini azaltıp, yan etki riskini arttırdığından kış dönemi daha güvenli ve cevap oranı yüksek hale geliyor. Lekelerinden muzdarip olan artık sizin tedavi döneminiz geldi.

Lekenin birinci tedavisi lekeyi alevlendirecek uygulamalardan uzak durmaktır. O halde güneş mevsiminde işlem yapmak sakıncalıyken, tedavide kullanılan peeling, lazer ya da tedavide kullanılan
peeling, lazer ya da mezoterapi
işlemleri bu mevsimde güvenle yapılabilir" dedi.


#Cilt Bakımı
#Retinoik asit
#hyaluronik asit
#glikolik
#salisilik asit
#peeling
15 dakika önce
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