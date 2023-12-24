Yatırım yapmanız gereken ilk aktif madde için merhaba kış dönemidir.

Nem bombası hyaluronik asite

, kış aylarında daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Kış döneminin gelmesiyle beraber nem oranı azaldığında; ellerde ekzemalar, yüzde hassasiyetler ve ciltte matlaşma belirginleşiyor. O zaman cildinize nem bombası yükleme vaktiniz geldiğini anlıyoruz. Temiz yüze

hyaluronik asit serum ya da krem