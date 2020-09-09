El hijyeninde tırnaklarınızı atlamayın: Tırnak yeme alışkanlığınız varsa...

Elleriniz ve tırnaklarınızda taşıdığınız virüs ile bakterileri, ağız ve burun yoluyla bulaştırabilirsiniz.

Yeterince hijyen olmayan tırnak içlerinin mikropların barınmaları için uygun bir ortam oluşturduğuna dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, “Elleri yıkarken tırnaklara fırçalama yapılsa bile yine de tırnak altlarına yerleşen mikroorganizmaların tam temizlenemediğini biliyoruz. Bu nedenle Kovid-19’a karşı sadece el yıkamak yeterli gelmez, tırnakların bakımına da çok önem vermek gerekiyor” dedi.

İş ve eş stresinden tırnak yiyorsanız dikkat.

Peki, Kovid-19’un bulaşmasını önlemek için hangi önlemleri almalıyız? Kıdır, Kovid-19 enfeksiyonundan korunmak için tırnaklarımızın bakımında asla atlamamamız gereken 9 kuralı anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Tırnak yeme alışkanlığından vazgeçilmesi konusunda da uyardı.

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Sabunla yıkayın

Gerek dezenfektan kullanımı gerekse sık sık el yıkama nedeniyle tırnaklarımızda kurumaya bağlı çatlamalar, kat kat ayrılmalar olabiliyor. Bunun önüne geçmek için ellerinizi temizlerken dezenfektan yerine mümkün olduğunca su ve sabun kullanın.

Tırnaklarınızı kısa tutun

Pandemi sürecinde Kovid-19 enfeksiyonundan korunmak için almanız gereken en önemli önlemlerden biri, tırnaklarınızı kısa tutmak olmalı. Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır mikropların aslında kısa tırnaklarda da barınabildiğine dikkat çekerek, “Bu nedenle elleri yıkarken tırnaklar da iyice ovalanmalı ve ellerin ardından kurutulmalı” diyor.

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Tırnaklarınızı keserken, sakın…

El hijyenine gösterdiğiniz özeni mutlaka tırnaklarınıza da göstermeli ve onları mümkün olduğunca kısa tutmalısınız. Ancak dikkat! Tırnakların derin kesilmeleri nedeniyle tırnak yatağı açığa çıkıyor ve bu durum tırnak diplerinde bakterilerin oluşturacağı enfeksiyona sebep olabiliyor. “El tırnaklarınızı hilal şeklinde ve tırnak ucunda 1-2 mm’lik bir beyaz kısım kalacak şekilde kesmelisiniz” diyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gereken şu günlerde bu tip bakteriyel enfeksiyonlar bağışıklığımızı zayıflatarak korona enfeksiyonuna karşı bizi savunmasız bırakabilir”

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Tırnak yeme alışkanlığına son

Virüsün bulaşmasında en önemli kaynak eller olduğu için tırnak yeme ve tırnak etlerini koparma gibi alışkanlıklarınız varsa, bunlardan bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Aksi halde elleriniz ve tırnaklarınızda taşıdığınız virüs ile bakterileri, ağız ve burun yoluyla bulaştırabilirsiniz. Tırnak yemenin kalbe zararı olduğu da biliniyor.

Çatlayan ojeleri hemen silin

Hangi renkte olursa olsun ojeler tırnakları çok daha bakımlı gösteriyorlar. Ancak ojelerin 3-4 gün sonra tırnaklardan kısmen çıkması ve çatlaması halinde; burada oluşan aralıklar mikroorganizmaların tırnaklara yerleşmeleri için uygun bir ortam oluşturuyor. Aslında ojeden ziyade tırnakların kısa olmaları çok önemli olsa da, siz yine de bu dönemde risk almamak adına oje sürmeyi erteleyin.

Takma tırnaklar çok riskli

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır takma tırnakların ojelerden çok daha büyük bir risk oluşturduğu uyarısında bulunarak, “Doğal tırnaklara göre takma tırnakların daha çok bakteri barındırdıkları yapılan çalışmalarda gösterilmiş” dedi.

Temizlik eldivensiz olmaz

Hijyen konusunda oldukça dikkatli olduğumuz pandemi döneminde çevremizi ve eşyalarımızı temizlerken kullandığımız çamaşır suyu ile deterjanlar da tırnaklarımıza zarar veriyorlar. Bu nedenle temizlik yaparken mümkünse içi pamuk astarlı plastik veya vinil eldiven kullanın.

Tırnakların da neme ihtiyacı var

El ve tırnaklarınızı yıkadıktan hemen sonra, kurumayı önlemek için nemlendirici sürmeyi alışkanlık haline getirin. Hindistan cevizi yağı, keten tohumu yağı ve badem yağı, tırnakların nemlenmeleri ve güçlenmelerinde etkili olan doğal yağlardan. “Bu yağları gün içinde tırnaklarınıza ve tırnak kutiküllerine masaj yaparak yedirmeniz, tırnaklarınızın güçlenmeleri ve sağlıklı olmalarında yardımcı olacaktır” diyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır şu öneride bulunuyor: “Ayrıca akşamları bu yağlardan oluşan karışımı ellerinize sürüp 30 dakika kadar poşet eldiven takmanız, tırnaklarınızın bu yağlar aracılığıyla beslenmesini sağlayacaktır.”

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Dikkat! Keratin çok önemli

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır tırnağın temel yapısal proteininin keratin olduğunu belirterek, “Keratin vücudumuzda saç, tırnak, deri ve dişlerimizin yapısında bulunuyor. Keratin eksikliğinde tırnak kırılması ve saç dökülmesi sorunları artıyor. Tırnaklarınız güçlendirmek keratinden zengin olan brokoli, lahana, sarımsak, pırasa, soğan, balık, yoğurt ve süt gibi besinleri düzenli tüketin” dedi.

Ayrıca keratin üretiminde görevli olan demir, B 12, folik asit gibi vitamin ve minerallerin eksikliklerinde de sağlıklı keratin üretimi olmuyor; tırnaklar zayıf ve kırılgan hale geliyor. Dolayısıyla demir, B 12, folik asit eksikliği varsa, bu durum tedavi edilmedikçe sağlıklı tırnaklara sahip olmanız güçleşiyor. Sağlıklı tırnaklar için sebze ve meyvelerin yanı sıra omega 3’ten zengin beslenmeye de özen gösterin.

FOTOĞRAF 5 Sonuçları Pediatrics dergisinde yayımlanan çalışmada, başparmağını emen ve tırnaklarını yiyen çocukların daha fazla mikroba maruz kaldığı, dolayısıyla bağışıklık sistemlerinin kuvvetlendiği belirtildi. Yeni Zelanda'da, yaşları 5 ila 32 olan bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, parmak emmenin ve tırnak yemenin, kişileri bazı alerji türlerine karşı koruduğu ancak bu alışkanlıkların, astım veya saman nezlesi üzerinde bir etkisi olmadığı bildirildi. Parmak emme ve tırnak yeme alışkanlığı 5, 7, 9 ve 11 yaşındaki çocuklarda değerlendirilip kayda alınırken, alerji testleri 13 ila 32 yaş aralığında yapıldı. Sıklıkla parmak emen veya tırnak yiyen çocukların üçte birinin 13 yaşına geldiklerinde alerjiye yakalanma olasılığının azaldığı gözlemlendi. Bu çocuklarda toza, evcil hayvana karşı alerji gelişme ihtimalinin, parmak emme ve tırnak yeme alışkanlığı olmayan çocuklara kıyasla üçte bir oranında düştüğü kaydedildi. Tırnak yiyen çocukların bağışıklık sistemi güçlü Yeni Zelanda 'da yapılan bir araştırma, başparmağını emen ve tırnaklarını yiyen çocuklarda alerji gelişme riskinin daha az olduğunu ortaya koydu. BiP'te paylaş

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