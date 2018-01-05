Çizgi roman tadında Yeşilçam turu

Filmde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu rol alıyor. Kostüm, nostaljik plato, efektleri ve diyalogların başarısına yıldız oyuncu kadrosu da eklendiğinde Türk sinemasına iyi bir film kaldığını söyleyebiliriz.

Filmlerinde Yeşilçam ruhunu yaşatmaya çalışan Cem Yılmaz, “Arif V216”da seyirciyi o mesut yıllara götürüyor. Mahallenin tek bir aile gibi hareket ettiği, zengin ve fakir arasındaki acı uçurumun resmedildiği filmin yönetmenliğini Kelebeğin Rüyası ve GORA’nın yapım kadrosunda bulunan Kıvanç Baraönü yapıyor.

İYİ İNSANIN PEŞİNDE

Bilimkurgu macera ve komediyi harmanlayan Yılmaz, iyi insandan umut kesmeden kuruyor hikayesini. “İnsan olmak için” dünyaya gelen 216, insanların elinde “oyuncak” olur. 1969'a giden ikili, Cüneyt Arkın'dan Filiz Akın’a, Sadri Alışık’tan Ajda Pekkan’a birçok isimle karşılaşıyor ve seyirciyi çizgi roman tadında bir Yeşilçam turuna çıkarıyor.

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GÖNDERME VAR!

Film sonunda yerli ve milli kavramlarının evrene kafa tutan GORA’daki Arif karakterinde fazlasıyla bulunduğunu hatırlıyoruz. Bu filmde de geçmişine saygılı, geleceğine bağlı bir Arif var. 90’ların pop şarkıları, siyasi, ilmi göndermeler ve klişelerin tat kattığı yapımda bambaşka bir Zeki Müren figürü dikkat çekiyor.