Çocuğa kitabı aile sevdirir

Çocuklara kitap nasıl sevdirilir? Belki de en çok zihinleri meşgul eden sorudur. Tüm uğraşlara rağmen bazen ne yaparsak yapalım çocuklara kitap okumayı sevdiremeyiz. Oysa çocuğa kitap sevdirmek sanıldığı kadar zor değil. İşte anne babanın dikkat etmesi gereken bazı hususlar.

Öncelikle kendi çocukluğumuza inelim: Büyüklerin çocuklara zorla yaptırdığı hiçbir şey zihnimizde güzel bir hatıra olarak kalmaz.O zaman çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazındırmak için öncelikle kitapları sevdirmemiz gerekir. Bunun da en güzel yolu çocuklara bol bol kitap okumak ya da onlara masallar anlatarak birlikte eğlenceli vakit geçirmektir. Çocuğun büyüklerle eğlenerek vakit geçirdiği anlar onlar için çok değerlidir. Çocuklara büyüklerin kitap okuması kadar onların da evde yüksek sesle kitap okurken dilenmeleri hoşlarına gidecektir. Bırakın bazen de evde çocuklar yüksek sesle kitap okusun siz de onları dinleyin. Hatta okudukları masalları, hikayeleri size anlatmalarını isteyin. Bu onların çok hoşuna gidecektir.

TAKDİR EDİP HEDİYE VERİN

Çocuklar takdir edilmeyi severler. Kitap okudukları zaman onları takdir etmeyi unutmayın, yine hediye olarak kitap alırsanız kitabın değerli bir şey olduğunu çocuk yaşta öğrenecektir. Bir başka husus ise çocuğun evde büyükleri taklit etmesidir. Eğer evde büyükler kitap okumaktan keyif alıyorsa bu çocuklara da yansıyacaktır. Akşamları ya da birlikte yolculuk yaptığınızda onlara masallar anlatın. İlgiyle dinlediği masalların sonunu bırakın merak etsin. Eline eve geldiğinizde o masal kitabını verip kendisinin o çok merak ettiği sonu okumasını sağlayın. Bu çocuklarla kitaplar arasında bağ kurmalarında oldukça etkili bir yöntemdir.

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YAZMAYA TEŞVİK EDİN

Okumayı besleyen en önemli şey yazmaktır. Çocuğunuzla masal yazma oyunu oynayın. Mesela seçtiğiniz beş altı sözcüğü bir kağıda yazın ve bu sözcüklerin geçtiği bir masal yazmasını isteyin. Sonra birlikte o masalı yüksek sesle okuyun. Böylece çocuğunuzun yaratıcı dünyası da zenginleşecektir.

Çocuklar her zaman kitapları okumak için ellerine almazlar. Bazen de sırf resimlerine bakmak isterler. Hayvanlar, çiçekler, şehirler, insanlar, çizgi film karakterleri gibi farklı konularda kitaplar bu anlamda çocukların ilgisini çekecektir. Çocuklarla birlikte kitapların resimleri üzerine de sohbet edebilirsiniz.Çocukların kitaplarla ilgisini çekecek bir başka şey ise çizmektir. Okudukları masalları ya da bu masallardaki kahramanların resimlerini çizmesini isteyin böylece hayal dünyaları daha da gelişecektir.

ELİNE TABLET DEĞİL KİTAP VERİN

Çocukların boş vakitlerinde pek çok anne baba tablet ve bilgisayarı kurtarıcı olarak görür. Oysa tablet ve bilgisayarda geçirdiği vakti sınırlamak ve çocuğa yeni alışkanlıklar kazandırmak aynı zamanda onun zihin dünyasının gelişmesine de vesile olur. Her boş vaktinde eline zorla kitap sıkıştırmak ise yanlıştır. Ailece boş vakitlerde kitap okumak çocuğun kitabı sevmesinde önemli bir etkendir.

KÜTÜPHANEDE VAKİT GEÇİRSİN

Çocukların kütüphanede vakit geçirmelerine teşvik edin. Yine evdeki kütüphaneyi karıştırmasına ses çıkarmayın. Çocukların kitapla ilişki kurması okuması kadar önemlidir. Ayrıca çocukların dünyasına hitap eden pek çok klasik eser aynı zamanda beyaz perdeye aktarıldı. Yine çizgi filmlerin pek çoğu çizgi roman ya da kitap olarak da kitapçı raflarında yerini alıyor. İşte çocukların televizyon izlemesine karşı çıkmak yerine okumasını istediğiniz kitapların önce filmlerini izlemesini de sağlayabilirsiniz. Böylece çocuklar izleyip beğendikleri filmlerin kitaplarını da merak edecektir.

DİL BECERİLERİ GELİŞTİRİR

Kitap okumanın çocuklara neler kazandıracağını ise şöyle özetleyebiliriz: Her şeyden önce kitap okuyan çocuğun anlatımı ve konuşma becerisi yaşıtlarına göre daha hızlı gelişir. Aynı zamanda kitap okumak çocukları duygusal, ruhsal ve ahlaki olarak geliştirir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çocuğun yaşına, cinsiyetine, ilgi alanına göre doğru kitabı seçmektir. Bu aynı zamanda çocuğun kitapları sevmesinde de oldukça önemlidir.

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