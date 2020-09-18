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Hayat Çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirmenin 8 yolu
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Çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirmenin 8 yolu

Çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirmenin 8 yolu

Aylardır hem dünyayı hem de ülkemizi etkisine alan ve giderek daha da derinleşen Kovid-19 tehdidine, sonbaharla birlikte gribal enfeksiyon riskinin de eklenmesi anne babaları fazlasıyla endişelendiriyor. Hal böyle olunca, çocuklarının bağışıklığını artırmaya yönelik gerek arkadaş önerileri gerekse internetten araştırarak vitamin destekleri, takviye ürünler alabiliyorlar! Ancak dikkat! Dr. Çiğdem Yavrucu, çocukların bağışıklığını güçlendirmenin 8 sağlıklı yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

"Çocukların bağışıklıklarını güçlendirebilmek adına, sağlıklı diye bilinen, ilaç formuna getirilmiş bazı gıda ve takviye vitaminlerini doktorunuza danışmadan lütfen çocuğunuza içirmeyin" diye uyarıda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Yavrucu, "Çünkü doktora sorulmadan ve ihtiyaç olmadığı halde gelişigüzel kullanılan vitaminler çocuklarımızın sağlığında ciddi hayati sorunlara yol açabilir. A,D,E,K gibi yağda eriyen vitaminler gereğinden fazla miktarda alındığında, vücutta bazı organlarda birikerek o organların çalışmasını olumsuz etkileyebiliyor. Kara mürver, beta glukan, zencefil, zerdeçal gibi bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bazı gıdalar ve ilaç formundaki takviyeler özellikle Kovid-19 virüs salgınından korunmak adına kontrolsüz aşırı miktarda tüketildiğinde immun sistemi fazlasıyla aktive edip, önemli sağlık sorunlarına sebep olabilir” dedi.

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Dr. Çiğdem Yavrucu, çocukların bağışıklığını güçlendirmenin 8 sağlıklı yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Çocuk gelişiminde bunlara dikkat edin.

İşte, çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirmenin 8 yolu:


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Sağlıklı beslenmesine çok özen gösterin

Vücudumuz için yapı taşı olan temel besin proteinlerden zengin beslenmek şart. Bunun için çocuğunuzun haftada en az iki kez balık, iki-üç kez kırmızı et, iki-üç kez kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi bakliyatlar tüketmesine dikkat edin. Her sabah eğer alerjisi yok ise yumurta, peynir, tereyağ yedirin. Bol vitamin içeren mevsimine uygun meyve ve sebzeleri ihmal etmeyin. Özellikle kış aylarında C vitamin deposu olan portakal, mandalina veya narı her gün mutlaka yedirin. Kalsiyum ve proteinden zengin süt, ev yapımı yoğurt, ayran ve kefir gibi bağışıklık sistemimizi güçlendiren probiyotikler, muz, kuşkonmaz gibi prebiyotikler temel besinler olmalı. Ceviz, badem ve fındık gibi E vitamini, çinko ve omega 3 yağ asitleri içeren ve bağışıklık sistemini güçlendiren kuruyemişleri eksik etmeyip, onların her gün bir avuç (2-3 ceviz, 5-10 badem, 5-8 tane kaju veya antep fıstığı, 8-10 fındık, 7-8 kuru üzüm, yaban mersini gibi) yemelerini sağlayın.

Çocuk gelişiminde bunlara dikkat!
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Çocuk gelişiminde bunlara dikkat!

Hijyen ve maskenin önemini öğretin

Ağız ve burun salgılarının bulaştığı ellerle başka kişilere veya eşyalara temas sonucunda Kovid-19 da dahil olmak üzere tüm mikroplar kolayca bulaşıyor. Çocuklar da kirlenmiş ellerini, ağız veya buruna götürerek kolayca virüsleri alır. Bu nedenle yemek öncesi ve sonrasında, dışarıya çıktıktan sonra ellerin bol su ve sabunla en az 10-15 saniye yıkanması mümkünse her gün banyo yapılması sağlanmalı. Ayrıca Kovid-19 enfeksiyonundan korunmada çok önemli bir koruyucu olan maskenin, kalabalık ve kapalı ortamlarda takılması son derece önemli. 2 yaş altı çocuklarda maskenin takılması solunum sıkıntısı yaratabileceği için önerilmiyor.

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Kalın ve terletebilecek kıyafetler giydirmeyin

Soğuk havalarda tek parçadan oluşan kalın bir kıyafet yerine, ince özellikli kıyafetlerin bir iki kat şeklinde giydirilmesi, ısı dengesinin sağlanması açısından daha iyi bir koruma sağlar. Ayakların soğuk olmaması önemli. Pamuklu ve terletmeyen çoraplar ile de ayakların ısı dengesi sağlanmalı. Soğuk ve aşırı rüzgarlı havalarda boyun bölgesini korumak önemli bir ısı dengesini sağlayacağı için atkı takılması uygun olur.

Çocuklarda istenmeyen davranışlar nasıl önlenir?
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Çocuklarda istenmeyen davranışlar nasıl önlenir?

Bol su içirin

Çocuğunuzun bol bol su içmesini sağlayın. Yeterli miktarda su tüketilmesi bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kan dolaşımını düzenliyor, metabolizmanın artışını sağlıyor, zararlı maddelerin ve toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda havanın soğuması ile kaloriferlerin yanması ve bulunduğumuz odanın neminin azalması ile solunum yolları kuruyup tahriş olabiliyor ve bu durum da üst solunum yolu enfeksiyonu riskini artırıyor. Bol su içirerek bu riski azaltabilirsiniz.

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Çocukların Gözüyle Dünya

Uyku düzenine dikkat edin

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Yavrucu “Çocuklar yorgun ve uykusuz olduklarında vücut dirençleri düşer ve çok kolay hastalığa yakalanırlar. Hastalıklara karşı savaşma gücünü artırmak için çocuğunuzun yeterli süre uyumasını sağlayın. Her gece aynı saatte yatmasına özen gösterin” diyor.

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Çocuk gelişimi için doğru oyuncak şart

Spor yapmalarına destek olun

Spor, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini artırdığından mutlaka bu alışkanlığı kazandırın. Yaşına uygun olarak seçilen spor, çocuğun gelişimine çok yönlü bir fayda sağlayacaktır. 4-5 yaşlarında yüzme ve jimnastik, 7-8 yaşlarında tenis veya futbol, 9-10 yaşlarından sonra da basketbol, voleybol veya su topu gibi sporlar yapılabilir.

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Odaları bol bol havalandırın

Kapalı ve havasız ortamda mikroplar uzun süre kalır ve solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olurlar. Bu nedenle mutlaka odaya temiz hava girmesini sağlamalıyız.

Gerekli aşılarını yaptırın

Birey ve toplum sağlığı adına koruyucu bir bağışıklık sağlayan aşılar çok önemli. Çocuklarımızın yaşına ve zamanına uygun olarak aşıları yapılmalı ve eksik aşı olmamalı.

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  • Gelişigüzel vitamin takviyesi hayati sorunlara yol açabilir!
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Yavrucu “Çocuklarımızın yaşına ve ihtiyacına uygun olarak vitamin desteği yapalım. Özellikle güneşten uzak kış aylarında D vitamini depolarımızın azalması nedeni ile çocuklarımıza ek olarak bağışıklık sistemini de güçlendiren D vitamini verilmesi uygun olur. Yeterli miktarda sebze, meyve yemeyen çocuklarda ise C vitamini ve omega desteği son derece önemli. Yalnız dikkat edilmesi gereken çok önemli bir durum var ki, o da doktorun bilgisi olmadan, ihtiyaç olmadığı halde gelişigüzel kullanılan vitaminler çocuklarımızın sağlığında ciddi hayati sorunlara yol açabilir. A,D,E,K gibi yağda eriyen vitaminler gereğinden fazla miktarda alındığında, vücutta bazı organlarda birikerek o organların çalışmasını olumsuz etkileyebiliyor. Kara mürver, beta glukan, zencefil, zerdeçal gibi bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bazı gıdalar ve ilaç formundaki takviyeler özellikle Covid-19 virüs salgınından korunmak adına kontrolsüz aşırı miktarda tüketildiğinde immun sistemi fazlasıyla aktive edip, önemli sağlık sorunlarına sebep olabilir” uyarısında bulunuyor.
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