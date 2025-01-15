Çocuk yardımı 5 yaşına kadar

Nazife Bardak





2025 Aile Yılı’nın ilk müjdesi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Yeni düzenlemeyle 1 Ocak 2025 doğumlu çocuklar için ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım verilecek. İkinci çocuk için 1500 lira, üçüncü ve sonrası her çocuk için 5’er bin liralık destek her ay düzenli olarak annenin hesabına yatırılacak. Bu yardımlar 5 yaşına kadar sürecek.

10 SORUDA AİLE YILI DESTEKLERİ

1- Yardımlar hangi tarihten itibaren geçerli olacak?

Hem tek seferlik doğum yardımı hem de düzenli çocuk yardımı 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

2- Herhangi bir koşul var mı?

Çocuk yardımları için hiçbir koşul aranmayacak. Başvuru yapmak yeterli olacak.

3- Nereden bilgi alabilirim?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından şartlara ulaşılabilir.

4- Doğum yardımı kaç seferlik?

Doğum yardımı 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan çocuklara tek sefere mahsus ödenecek 5 bin liralık sosyal yardımı kapsıyor.

5- Ailelere, 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocukları için yardım yapılacak mı?

Hayır, yapılmayacak. Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025 günü ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.

6 - Bir çocuğum var. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra ikinci bir çocuğum oldu ne kadar çocuk yardımı alacağım?

İkinci çocuk için hiçbir şart ve koşul aranmadan bin 500 lira çocuk yardımı ödenecek.

7- 1 Ocak 2025 tarihinden sonra iki çocuğum oldu. Ne kadar çocuk yardımı alacağım?

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan ikinci çocuk için her ay bin 500 lira destek verilecek. Üçüncü çocuk için ise 5 bin lira destek ödemesi annelerin hesabına yatırılacak. Toplam her ay 6 bin 500 lira destek ödemesi yapılacak.

8- 1 Ocak 2025 ve sonrası doğan üç ve daha fazla çocuk için ne kadar çocuk yardımı alacağım?

Diyelim ki 1 Ocak 2025 sonrasında dört çocuğunuz oldu. İlk çocuk için tek sefere mahsus gerekli koşulları taşıdığınız takdirde 5 bin lira doğum yardımı alacaksınız. İkinci çocuk için başvuru yaptığınız takdirde hiçbir koşul aranmaksızın her ay bin 500 lira annelerin hesaplarına yatırılacak. Üçüncü çocuğunuz olduğunda üçüncü çocuk için 5 bin lira destek ödemesi de onun için alacaksınız. Dördüncü çocuğunuz olduğu takdirde dördüncü çocuk için de ayrıca 5 bin lira destek ödemesi yapılacak. 4 çocuk için her ay 11 bin 500 TL destek ödemesi yapılacak.

9- Çocuk yardımından çocuğum kaç yaşına gelene kadar faydalanabilirim?

Çocuk yardımları çocuklar 5 yaşına gelene kadar her ay annelere ödenecek.

10- Çiftler, 81 ile yaygınlaştırılan Aile ve Gençlik Fonu'na nereden başvurabilecek?

Evlilik yolundaki genç çiftler, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinden faydalanmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Fona başvurmak isteyen çiftlerin, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerekiyor.







