Çocuklar için dijital kütüphane

SEVİNÇ ŞAHİN

Her şey, her zamanki gibi yaşanırken, ayak seslerini duyduğumuz ama bize bu kadar yaklaşacağını hiç düşünmediğimiz bir olayla tüm hayatımız değişti. Yaşam şeklimizi böylesine alt üst eden ve hâlâ da etmeye devam eden kendi minicik ama etki alanı devasa bir virüsle yaşamanın yollarını bulmak zorunda kaldık, çünkü ne zaman gideceği belli değil. Bir yandan onunla mücadele etmeye devam ederken bir yandan da “ihtiyaçlarımızı” gidermenin birçok farklı yolunun olduğunu keşfettik; “böyle de olurmuş” la tanıştık.

Bu süreç biz yetişkinler için birçok zorluğu ve değişikliği beraberinde getirmiş olsa da en büyük değişiklik ve zorluğu şüphesiz yine çocuklar yaşadı. Ele- avuca, okula- sokağa, parka- bahçeye sığmayan çocuklarımız, dört duvar arasına sığmak durumunda kaldılar. Dört duvar arasında okulu, sokağı, parkı, bahçeyi yaşamak zorunda kaldılar. Çocuklarımızın yaşadığı bu zorlu günler de hem çocuklara hem de ailelere destek olma amacıyla birçok kuruluş, evlerimize rahatlıkla girebilen (!) internet üzerinden hizmet vermeye başladı. Sesli kitaplar ve online kitaplar bunlardan bazıları. Kitap okumanın yanında kitap dinlemek de eğer iyi bir okuyucu tarafından seslendirilmişse, çok keyiflidir. Eskiden radyolar da kitap okunan saatler vardı, yapılan bu hizmetleri görünce o günler canlandı gözümde. Kitap dinlemek özellikle de hareketli çocuklar için çok daha cazip olacaktır. Bir yandan hoplayıp zıplarken bir yandan da bir kitabı dinleyebilmek belki de kitaplarla arası pek iyi olmayan çocuklarımıza da iyi gelecektir.

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EĞİTİM SETLERİ DE VAR

Öncelikle sizlere genel olarak birkaç siteden söz edeceğim. Bu süreçte Tudem Yayınları bir eğitim setini online hizmete açarak çok güzel bir şey yaptı. Ayrıca sitede yaşlara göre yapılan sınıflandırmanın da ailelere bir çeşit kolaylık sağladığı kanaatindeyim. Çocukları için kitap arayan ailelerin zorlandıkları bir husus olması nedeniyle bunun önemli bir ayrıntı olduğunu düşünüyorum. Sitede yer alan eserlerde çocukların eğitimlerine katkı sağlayacak özellikte eserler yer alıyor. Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi konularının yanında Akıl oyunları, Genel yetenek gibi bölümleriyle de çocuklar keyifli bir öğrenme portalı sunulmuş. Siteye bu linkten ulaşabilirsiniz: https://tudem.com/tudem-yanind...

http://kutuphanemcepte.org/coc... sitesinde ise klasikleşmiş birçok çocuk edebiyatı eserinin yanında güncel eserler de bulmanız mümkün. Çizmeli Kedi’den tutun da Tom Sawyer’a kadar birbirinden güzel eserleri sesli olarak dinleyebilirsiniz. Eserlerin yazarı, yayınevi bilgisi, seslendirenlerin isimleri ve dinleme sürelerini belirtmiş olmaları da dinlemeyi seçeceğiniz esere karar verirken faydalı olacaktır. Sesli kitapları dinlemenin yanında çocuklarınızı da sesli kitap okumaya teşvik edebilir, sesleri kaydederek yada video kayıtları yaparak kitap okumayı daha cazip hale getirebilirsiniz.

SESLİ KİTAPLAR

Özellikle sanata ilgisi olan çocuklar için bir sesli kitaplar sitesi var şimdi sırada. Sakıp Sabancı Müzesi sitesinde, çocuklar için yazılmış ünlü sanatçıların hayat hikayelerinin yanında birkaç tane de farklı konularda eserlerin yer aldığı bir sayfa hazırlanmış. Kitapları sesli dinleyebildiğiniz gibi online olarak kendiniz de okuyabiliyorsunuz. Çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekeceğini düşündüğüm sayfaya bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.sakipsabancimuzesi...

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Yazımın burasında üç ayrı yayınevinin üç ayrı kitabından söz etmek istiyorum. İlk eserimiz haziran ayının babalar gününü barındırması sebebiyle seçtiğim bir kitap: Babam Yanımdayken. Babam Yanımdayken, Ukraynalı yazar ve çizer Snezhana Soosh tarafından ortaya konan bu sevimli kitabı ülkemizde Redhouskidz yayınladı. Bir baba ile kızının ilişkilerini anlatan, muhteşem çizimlerinin yanında kısa ve öz anlatımıyla kalplere dokunan bu kitabı satın alabilir ve tekrar tekrar okuyabilirsiniz bunun yanında bir de bu linkten sesli dinleyebilirsiniz:

İŞİTME ENGELLİLER DE DÜŞÜNÜLMÜŞ

İkinci kitabımız Kaplumbağa ile Eşek, Kitabımız Kırmızı Kedi Çocuk’tan çıkmış, yazarı Görkem Yeltan. Çizeri bol ödüllü bir çizer: Oğuz Demir. Hem keyifli hem eğitici bir hikâyeye sahip, Kaplumbağa ile Eşek kitabı. Toplu taşımalarda hemen her gün karşılaştığımız birçok önemli ayrıntıyı ele alarak çocuklara bu ayrıntılarla ilgili bir hassasiyet kazandırmayı amaçladığını düşündüğüm eser için çok özel bir video çekilmiş. Yeditepe Müzik tarafından işitme engelli çocuklar düşünülerek, işaret dili anlatımının da eklendiği eserin seslendirmelerini birçok tanıdık isim yapmış. Seslendirenler listesi şöyle:

Anlatıcı: Okan Yalabık, Tavşan Sarı: Kaan Çakır, Tavşan Beyaz: Demet Evgar, Eşek: Yekta Kopan, Bayan Eşek: Yeşim Koçak, Çocuk: Derin Yeltan ve Kaplumbağa Teyze: Ayla Ağabegüm

Esere ulaşabileceğiniz link de burada:

KUVEYT TÜRK’TEN BİR HİZMET

Kuveyt Türk Yayınları tarafından Ferîdüddîn-i Attâr’ın Mantıku’t-Tayr isimli eserinden uyarlanan Kuşların Şarkısı adlı öykü kitabı için özellikle çizimleri açısından herkesin kütüphanesinde olması gerek diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Birçok değerli minyatür sanatçısının, her biri bir tablo sayılacak değerde eserleriyle resimlendirilmiş bu eser Kuveyt Türk Yayınları’nın çocuklara bir armağanı. Kitabın yazarı Ayşe Kapusuz, çizer listesi oldukça uzun: Attar’ın Türbesi - Hamiyet Leventoğlu, Simurg - Fatoş Borbor, Kartal ile Hüdhüd - Aysel Bor Çetincan, Keklik ile Hüdhüd - Aysel Güleser Ekşi, Hüma ile Hüdhüd - Ayşe Nur Kapusuz, Serçe ile Hüdhüd - Hamiyet Leventoğlu, Kumru ile Hüdhüd - Füsun Yılmaz, Bülbül - İsmet Gömeç, Papağan - Emel Sakarya, Tavus - Emel Sakarya, Ördek - Neslihan Bulut, Doğan - Emel Demir, Turna - Gülgün Keser, Baykuş - Arzu Akbulut, Sülün - Aysel Güleser Ekşi, Horoz - Neslihan Bulut, Flamingo - İsmet Gömeç, Sığırcık - Füsun Yılmaz, Telli Turna - Fikriye Akbulut, Kuğu - Zeynep Elçi, Anka - Özcan Özcan, Yolculuk - Fatoş Borbor, Marifet Yolunda - Ayşe Nur Kapusuz

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Esere pdf olarak ulaşmanız da mümkün sesli olarak dinlemeniz de:

https://www.kuveytturk.com.tr/...

Keyifli okumalar, keyifli dinlemeler...