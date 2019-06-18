Hayat Çocuklarda kepçe kulak sorunu
GENEL SAĞLIK

Çocuklarda kepçe kulak sorunu

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, yaz tatilinin çocukların küçük sevimli kusurları kepçe kulak sorunundan kurtulmanın tam zamanı olduğunu belirtti.

Haber Merkezi IHA
Kepçe kulak çocukların özgüvenini engelleyebilir.
Kepçe kulak çocukların özgüvenini engelleyebilir.

Kepçe kulak sorununun, kulak kıvrımlarının gelişmemesi ile beraber öne doğru kıvrılması olarak tanımlanabileceğini dile getiren Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Özellikle çocuklarda eğitim çağında sosyal sorunlara neden olabilir. Çocuklar birbirlerini görünümleri kıyafetleri konuşmaları ve yeme içmeleri ile yargılayabilirler.

Kepçe kulak görünümüne sahip çocuklar diğer çocuklar tarafından acımasızca alay edilerek ciddi sosyal ve ruhsal problemlere neden olabilir.
Kız çocukları kepçe kulaklarını saçları ile saklayabilirler ancak erkek çocukları bu imkana sahip olmadığı için daha fazla psikolojik problem yaşayabilir.

Aileler çocuklarında bu tür bir sorun gözlüyorsa, bu problemden çok kolay bir şekilde kurtulmak mümkün.” dedi.

Her yaşta ameliyat yapılabilir

Kepçe kulak ameliyatı kulak gelişiminin tamamlandığı altı yaşından sonra her yaşta yapılabileceğini kaydeden Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Ameliyat genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılabilir yaklaşık 1 saat sürer kulak arkasından görünmeden iz kalmadan yapılır, ameliyattan sonra tekrar eski haline gelmemesi için ameliyatta erimeyen ve görünmeyen cilt rengine uygun dikiş iplikleri kullanılır. Kepçe kulağı kesi ve kanama olmadan kısa zamanda iplik ile düzeltmek mümkün, İplik ile düzeltmek uzun vadede dikişler de gerilme ve ağrı yapabilir.

  • Kulak yapısı çok büyük ise bir miktar küçültülebilir her iki kulağının görünümü birbirine benzer şekilde eşitlenir. Kulak arkasından yapıldığı için önden bakışta herhangi bir iz kalmaz. Ameliyattan sonra 2-3 gün kulak bandaj ile kapatılır bu dönemde ağrısı olursa ağrı kesici verilebilir, Şişlik ve kanama oluşumu kontrol edilir. Kepçe kulak Estetiği ameliyatı duymaya herhangi bir olumsuz etki yapmaz. Bir hafta on gün arası kulak üzerine yattığında ağrı olabilir sırtüstü uyuması tavsiye edilir. Kendiliğinden eriyen dikişler kullanılacağı için dikiş almak gerekmez. Ameliyattan sonra iki hafta boyunca kulak bandajı kullanması faydalı olur.

İyileşmek çok hızlı, sonuçlar kalıcı ve görünümü belirgin şekilde değiştirdiği için Ameliyattan sonra hem hasta hem de ailesi mutlu olur. Çocuklar için yaz aylarında ve okullar açılmadan yapılması tavsiye edilir. Beden algısı düzelen çocuk sosyal çevresine daha hızlı adapte olarak özgüveni pekişir” şeklinde konuştu.

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