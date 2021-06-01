​Çocukluğa sinema üzerinden yolculuk

Çocuk temalı, çocuk kahramanlı, fantastik veya animasyon, hangi teknik ve türde yapılmış olursa olsun çocuk sineması, yetişkinlere saflığın, iyiliğin, güzelliğin ve umudun her şeye rağmen yaşamaya devam edeceğini fısıldar. Bu masum, saf, mûzip, haşarı ve renkli dünyayı izlerken duyduğumuz huzur, insanın ana vatanı olan çocukluğunu hep içinde taşıdığının göstergesidir. Bu yüzden elinizde tuttuğunuz kitaplar, akademik değerde bilgiler içerse de birer akademi kitabı değildir. Kıymetli yazarlarımıza anavatan çocukluğa doğru, sinema üzerinden bir yolculuk davetidir. İşte bu davette, “Sinemada Çocuk Çizgiler” ve “Sinemada Çizgi Çocuklar”ın izini süren isimler:

Abdulkadir Yaylacık, Abdullah Kasay, Ahmet Topbaş, Ayşe Çelikkaya, Ayşe Gül Güler, Ayşe Karaköse, Ayşe Karaman, Ayşe Nur Kaymak, Ayşe Şahinboy Doğan, Ayşe Yılmaz, Ayşenur Narboğa, Banu Akbaş, Bülent Özdaman, Bünyamin Demirci, Ekrem Özdemir, Elif Hümeyra Aydın, Elif Nur Can, Erhan Genç, Erkam Aslanoğlu, Ertuğrul Bozkurt, Erva Kara, Esma Şafak, Fadim Özer Kasay, Fatih Turanalp, Fatma Türkkol, Feyza Kartopu, Feyza Şule Güngör, Gökçe Özder, Gökhan Özcan, Gülçin Durman, Gülsüm Çıngı, Güven Adıgüzel, H. Elif Mutlu, Hatice Kübra Baylan, Hatice Kübra Karadeniz, Hatice Kübra Kısa, Hatice Marlalı Karadağ, Havva Yılmaz, İbrahim Eyibilir, İhsan Kabil, Kâmil Engin, Kevser Yılmaz, Kübra Demir, Mehmet Aycı, Mehmet Önder Karakaş, Mehtap Gümüş, Merve Uygun, Merve Yaylacık, Muammer Ulutürk, Muhammed Enes Kala, Murat Küçükhemek, Mustafa Uçurum, Muzaffer Bilsin, Münire Daniş, Necibe Özge Bozkurt, Nur Şevval Seven, Orhan Gazi Gökçe, Ömer Çelik, Özlem Yılmaz, Pınar Başar Ünlüer, Rabia Gülcan Kardaş, Remzi Köpüklü, Safa Yılmaz, Selvigül Kandoğmuş Şahin, Sema Noyan, Sevgi Yerlioğlu Demirci, Sevil Civelek, Sevinç Şahin, Songül Koç, Sümeyra Turanalp, Şeyma Subaşı, Şeyma Tamer, Şura Güldaş, Tuğba Güner, Ümit Yaşar Özkan, Yıldız Ramazanoğlu, Yunus Meşe, Zeynep Kahraman Füzün, Zeynep Karaca, Zeynep Sayman, Zeynep Tiftik, Zişan Çavuşoğlu

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