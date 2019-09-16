'Çok Sevdim Yalan Oldu' isimli şarkının gerçek sahibi belli oldu

Ortada bir yanlış anlaşma olduğunu belirten Fatih Bulut, eserin gerçek sahibinin Hüseyin Akan’ın olduğunu bilmediğini söyledi.

Adımız hırsıza çıktı

Bulut, “Ortada bir yanlış anlama var. Kimse kimsenin duygusunu almaz. Yerde para bulsam eskiden almış olduğum bir dersten dolayı şöyle kaldırırım kimin diye sorarım. Adımız hırsıza çıktı kurban olduğum" dedi.

Parçanın yüzde 65’i Tarsuslu Aşık Hüseyin Akan’ın, yüzde 35 ise Fatih Bulut’un olduğu ortaya çıktıktan sonra Mersin’in Tarsus İlçesine gelerek Aşık Hüseyin Akan’dan helallik isteyen Bulut,

"Sen yüreği güzel bir insansın, yüreği güzel bir amcasın. Sevenimiz de var sevmeyenimiz de. Netice de Türkiye’yi temsil edeceğiz.

Eseri, Mustafa Balcı ile birlikte yaptık, Mustafa Balcı kendisine ait olduğunu söyledi. Yüz 50’si onun. Yüzde 50’sini de ben düzenledim. Bilseydim eserin gerçek sahibinin Hüseyin ağabeyin olduğunu, gelip kapısını çalmaz mıydım, izin almaz mıydım. Bir müsaade almaz mıydım. Kimse kimsenin hakkını alamaz, duygularıyla oynayamaz, leke de çalamaz. Şarkının bu kadar tutulacağını tahmin etmiyordum. Kayseri’yi temsil edeyim diye yola çıktık, sonra Tarsus, sonra da Türkiye’yi dünyada temsil ediyoruz. Allah sevenlerimizden razı olsun. Bizi takip etmeye devam etsinler, çok güzel eserlerimiz var” şeklinde konuştu.

Aşık Hüseyin Akan ve Fatih Bulut

Davasını geri çekti

Davasını geri çektiğini söyleyen Aşık Hüseyin Akan, “Fatih bey doğru söylüyor, bir yanlış anlaşmadan kaynaklandı. Mustafa Balcı’dan kaynaklanan bir olay, bir yanlış anlaşma. Ben yeğenim dinledim, kendisinde suç olmadığını öğrendim. Benden onun için davamı geri çekiyorum. Mustafa Balcı’nın yanlış aktarması. Fatih de biraz beni kızdırdı. Ben kimseye hırsız demedim kelimeyi ağzıma almadım. Fatih kardeşimin yolu açık olsun, ortadaki sorun bitti. Allah işini gücünü rast getirsin. Eserin yüzde 35’i Fatih Bulut’a ait, yüzde 65’i bana aittir. Böyle güzel söyledikten sonra bizde eser çok, güzel kardeşimize veririz. Allah işini rast getirsin” şeklinde konuştu.

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