Hayat Osmanlı sinemasına ilgi arttı
SİNEMA

Osmanlı sinemasına ilgi arttı

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi ile Türk Sineması Araştırmaları’nın yürüttüğü “Belgelerle Osmanlı’da Sinema” projesi sona erdi. Kapanışta konuşan Peyami Çelikcan, “Osmanlı dönemindeki sinemaya ilgi artıyor. Bu proje kapsamında çok sayıda dergi ve belgenin transkripsiyonu yapıldı ve İngilizce’ye tercüme edildi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi ile Türk Sineması Araştırmaları bünyesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla yürütülen “Belgelerle Osmanlı’da Sinema” projesinin kapanış programı yapıldı.

BAKIŞIMIZ DEĞİŞTİ

BİSAV Vefa Salonu’ndaki kapanış programında Ayşe Yılmaz koordinatörlüğünde 6 aydır yürütülen projede ortaya çıkan “Mektep ve Sinema” kitabının tanıtımı yapılarak, belgesel gösterimi gerçekleştirildi. 6 ay önce başlayan programda, arşivin tozlu raflarında, bazen bir gazete ve derginin sayfalarında gizli kalmış erken dönem Türk sinemasına dair bilgi ve belgeleri gün yüzüne çıkarıldı. Tespit, tasnif ve tahlil işlemleri yapıldı.

Peyami Çelikcan

Kapanışta konuşan İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Türkiye’de de fikir adamları, yazar ve şairlerin sinemayla ilişki kurduğunu ve sinemaya katkı sağladığını söyledi. Çelikcan, “Son yıllarda sinema tarihine bakışımız farklılaştı. Tarihsel süreç içinde tarihi yaklaşımlar da farklılaşıyor. Yakın zamanda Osmanlı dönemindeki sinemaya ilgi ve alaka artmaya başladı. Bu proje kapsamında da çok sayıda dergi ve belgenin transkripsiyonu yapıldı ve İngilizce’ye tercüme edildi” diye konuştu.

GÜZEL İŞİ TEBRİK ETMELİ

Mustafa Kutlu

Yazar Mustafa Kutlu da gençlik dönemlerinden bu yana sinema ile ilgilendiğini belirterek, 1970’li yıllarda Metin Erksan ve Cemil Filmer gibi birçok sinemacıyla güzel ilişkiler kurduğunu, sinemacıların kitaplarını yayınladığını ifade etti. Kutlu, “Güzel iş yapanları tebrik etmek lazım. Ben çoğu zaman beğendiğim bir filmden ya da kitaptan sonra sanatçısını arar tebrik ederim” diye konuştu.

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Koordinatör Ayşe Yılmaz ise proje sayesinde sinema üzerine araştırma yapmak isteyen ve Osmanlıca bilmeyen gençlerin Osmanlıca öğrendiğini dile getirdi. Yılmaz “Araştırmalarımız sırasında çok bilgi ve belgeyi topladık. Bundan sonraki süreçte bu belgeleri, sinema ile ilgili yazılmış makaleleri tercüme ederek bir derleme eseri bu çalışmaların arasına kazandırmak istiyoruz” dedi.

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