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Çoklu salgınlara karşı mucizevi koruma

Çoklu virüs salgınına yakalananların iyileşme süreci uzadı. Fitoterapi Uzmanı Dr. Muammer Yıldız iyileşmeyi hızlandıracak takviye olarak mürver, çinko, ekinezya, C vitamini, ve D vitaminini yönünden zengin besinlerin tüketilmesini önerdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çoklu salgınlara karşı mucizevi koruma
Foto/Arşiv

Virüslerin çoğalması hasta geçirilen sürelerin artmasına neden oldu. Kimileri soğuk algınlığının devamlı nüksettiğini söylerken, kimileri de aylarca geçmeyen öksürükten şikâyetçi. İşte hasta geçirilen süreyi kısaltmaya yarayabilecek 7 bitki ve vitaminleri Dr. Muammer Yıldız açıkladı;

Mürver: Antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde, soğuk algınlığı veya gribin yere serdiği durumda hastaların daha hızlı ayağa kalkmasına yardımcı olabilir. Gribi önlemede veya semptomları yok etmede etkili olmasa da, araştırmalar mürver takviyesinin hasta geçirilen süreyi kısaltabileceğini gösteriyor. Mürveri soğuk algınlığı semptomları ortaya çıktığında almak da etkili olabilir.

Çinko: Özellikle soğuk algınlığı semptomları başladıktan hemen sonra kullanıldığında hastalığın süresini azaltabilir. Öte yandan, antibiyotikler ve penisilaminle etkileşime girebilir. Bu nedenle bu ilaçlardan birini kullananlar için önerilmiyor. Ayrıca ABD Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Sağlık Merkezi'ne (NCCIH) göre çinko takviyeleri son derece dikkatli kullanılmalı ve kesinlikle ağızdan alınmalı.

Ekinezya: Soğuk algınlığına karşı ekinezya kullanımıyla ilgili az sayıda araştırma var. Ancak mevcut olanlar da ekinezya almanın soğuk algınlığı olasılığını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda süresini de kısalttığını düşündürüyor. Alerjik reaksiyon ihtimali baki kalsa da ekinezya tüketiminin genellikle güvenli olduğu ifade ediliyor.

D vitamini: Kemik sağlığına katkısıyla bilinen D vitamini, enfeksiyonla mücadelede ve bağışıklık sistemini güçlendirmede de etkili. Çalışmalar, D vitamini takviyesinin soğuk algınlığının daha hızlı geçmesini sağlayabileceğine işaret ediyor. Bu takviyeler, grip mevsiminde sık görülen diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadelede de işe yaradığı gözlemlenmekte.

Afrika sardunyası: Afrika'dan gelen bu geleneksel tedavi yönteminin, hastalıklarla mücadelede uzun bir tarihi var. Çalışmalar, pelargonium diye de bilinen Afrika sardunyasının soğuk algınlığı belirtilerini azaltabileceğini gösteriyor. Bu araştırmalardan birine göre pelargoniumu soğuk algınlığı semptomları ortaya çıktıktan sonra ne kadar erken alırsanız semptomlara karşı etkili olma ihtimali de o kadar yükseliyor.

C vitamini: Düzenli olarak C vitamini kullanan kişilerin semptomlarının daha hafif olduğu görüldü. Öte yandan çok fazla C vitamini almak, mide ve bağırsak sorunlarına yol açabilir. Doğal C vitamini kaynağı olan besinleri tüketmek hem genel vücut sağlığı hem de virüslere karşı bağışıklığı güçlendirir.

Andrographis: Az duyulan bir diğer bitki olan andrographis, Güney Asya'dan geliyor. Bazı araştırmalar bu bitkinin özellikle ginsengle birlikte alındığında soğuk algınlığının şiddetini hafifletebileceğini gösteriyor. Tek başına kullanıldığında da öksürük ve boğaz ağrısı süresini kısaltabilir. Takviyenin soğuk algınlığı semptomları ortaya çıktıktan sonraki 72 saat içinde alınması gerekiyor. Bazı vakalarda iki gün gibi kısa bir süre içinde iyileşme görülebiliyor.

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