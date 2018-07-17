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Çorap izi olanlar hemen doktora gidin!

Yaşam tarzına bağlı bir biçimde ortaya çıkabilecek kalp hastalıklarına karşı ne kadar korunaklısınız? Kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren 8 işaret ile kalp hastalıklarına karşı önlem alabilir, erken tanı ile ortaya çıkabilecek riskleri ortadan kaldırabilirsiniz.

Haber Merkezi Diğer
Uzmanlar, çorap nedeniyle ayakta oluşan iz ve şişliğin kalp hastalığına işaret edebileceğini söyledi.
Uzmanlar, çorap nedeniyle ayakta oluşan iz ve şişliğin kalp hastalığına işaret edebileceğini söyledi.

Yapılan araştırmalara göre her yıl yalnızca 610 bin kişi kalp hastalıkları ile ilgili sorunlar yaşıyor. Erken tanı ile kalp rahatsızlıklarından hayati bir risk yaratmadan kurtulmak istiyorsanız kalp hastalıklarını işaret eden sinyaller işinize yarayabilir.

İşte kalbinizin düzgün çalışmadığını gösteren 8 yaygın işaret…

Kollara yayılan ağrı

Kalp hastalıklarına işaret eden en önemli sinyallerden birisi kola yayılan ağrılar. Kol ağrısı erkeklerde sol kısımda olurken kadınlarda bu durum iki kol ağrısı olarak kendini gösterebiliyor. Kadınların bazı zamanlarda kollarında hissettiği ağrılar sinir sistemi ile alakalı olacağından doğru bir tanı için mutlaka uzmana danışılmalıdır.

Şiddetli öksürük

Birçok farklı hastalıkta görülebilen şiddetli öksürük özellikle pembe bir sıvı ile birlikte görüldüğünde kalp yetmezliğine işaret ediyor olabilir.

Ayaklarda ve bacaklarda şişlik

Bacak, ayak ya da ayak bileklerinizde sebepsiz şişlikler ortaya çıkabilir. Kalbin iyi şekilde pompalanmaması halinde kan damarlarındaki sıvının dokulara sızması ile birlikte ortaya çıkan şişlik durumunda, kişinin doktora görünmesi yapılacak en faydalı işlem olacaktır. Özellikle ayağınızda çorap giydiğinizde, lastik çok fazla rahatsız ediyor ve beraberinde yara izleri oluşuyorsa mutlaka doktora görünmek gerekmektedir.

Mide bulantısı ve iştahsızlık

Karaciğer çevresinde yer alan sindirim sıvıları nedeniyle kalp rahatsızlıklarına bağlı mide bulantısı, iştahsızlık gibi sorunlar görülebilir. Bu sağlık sorunlarını genellikle karın ağrısı takip eder. Bu semptomların tümünü aynı anda yaşıyorsanız doktora gitmeniz tavsiye ediliyor.

Aşırı kaygılı ruh hali

Yapılan araştırmalara göre hayatının belirli dönemlerinde kaygılı ruh haline sahip kişilerin kalp hastalıklarına daha yatkın olduğunu ortaya koyuyor. Kaygı düzeyiniz birçok hastalığın sebebi olabilir.

Bilinç kaybı ve bayılma

Milliyet'in haberine göre, kalp rahatsızlıkları arasında en sık görülen semptomlar arasında bilinç kaybı ve bayılma yer alıyor. Bunun sebepleri arasında kalbin kanı iyi pompalayamamasının yanı sıra kalp akışının damarlarda tıkanması gibi etkenler de yer alıyor. Bilinç kaybı, bayılma gibi sorunlar ile karşılaştığınız anda uzman biri ile görüşmelisiniz.

Ciltte mavimsi bir renk

Kan akışının azalması ya da kanın yeterince pompalanmaması sonucunda ortaya çıkan bu semptom sıklıkla görülen bir belirti değil. Şok etkisi ile ortaya çıkan bu sorun vücudunuzun tamamında görülebileceği belirli uzuvları üzerinde de görülebilir.

Deri döküntüleri

Yapılan araştırmalar egzama hastalarının %48’inin yüksek tansiyon, % 29’unun ise yüksek kolesterol olma olasılığını ortaya koyuyor. Zona hastalığından muzdarip olan kişilerin ise diğerlerine göre kalp hastalıklarına yakalanma riski %59 oranında daha fazla.

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