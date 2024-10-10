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Yeni Şafak 30. Yıl
Daima doğrunun yanında

Daima doğrunun yanında

04:0010/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Yeni Şafak ailesinin değerli mensupları,


Türk basınının güzide temsilcilerinden biri olan Yeni Şafak gazetesi, yayın hayatına başladığı ilk günden bugüne kadar göstermiş olduğu özverili, ilkeli ve cesur yayıncılık ile daima asil milletimizin ve doğrunun yanında yer almıştır.


Yeni Şafak’ın, bu çerçevede bakanlığımızın ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin faaliyetlerinin de kamuoyuna zamanında, doğru ve tarafsız bir şekilde aktarılmasına yönelik yaptığı çalışmalar takdire şayandır.


Bu vesileyle yoğun bir gayret ve hassasiyetle gerçekleştirdiğiniz yayın hayatınızın 30’uncu yıl dönümünü kutlar, Yeni Şafak ailesinin tüm mensuplarına sağlık, başarı ve esenlikler dilerim.


#Yeni Şafak
#30. yıl
#Yaşar Güler

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