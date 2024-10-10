Daima doğrunun yanında

Yeni Şafak ailesinin değerli mensupları,
Türk basınının güzide temsilcilerinden biri olan Yeni Şafak gazetesi, yayın hayatına başladığı ilk günden bugüne kadar göstermiş olduğu özverili, ilkeli ve cesur yayıncılık ile daima asil milletimizin ve doğrunun yanında yer almıştır.
Yeni Şafak’ın, bu çerçevede bakanlığımızın ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin faaliyetlerinin de kamuoyuna zamanında, doğru ve tarafsız bir şekilde aktarılmasına yönelik yaptığı çalışmalar takdire şayandır.
Bu vesileyle yoğun bir gayret ve hassasiyetle gerçekleştirdiğiniz yayın hayatınızın 30’uncu yıl dönümünü kutlar, Yeni Şafak ailesinin tüm mensuplarına sağlık, başarı ve esenlikler dilerim.