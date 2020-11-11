Damla çikolatalı kurabiye tarifi: Damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?

Akışkan çikolatasıyla akıllarda yer bırakan damla çikolatalı kurabiyenin tarifini bıraktık. Kolay gelsin...

Damla çikolatalı kurabiye.

Damla Çikolatalı Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler

110 Gram Oda Sıcaklığında Tereyağı

1 Su Bardağı Esmer Toz Şeker

3 Çorba Kaşığı Toz Şeker

1 Adet Yumurta

1 Paket Vanilya

1 Ve 3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Un

1/2 (Yarım) Tatlı Kaşığı Kabartma Tozu

1/2 (Yarım) Tatlı Kaşığı Karbonat

1/2 (Yarım) Tatlı Kaşığı Tuz

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1 Çorba Kaşığı Granül Kahve

1 Su Bardağı Damla Çikolata

Damla çikolatalı kurabiye yapılışı

Bir karıştırma kabında tereyağı ve şekerleri 1 dakika çırpın. Yumurta ilave edin ve 1 dakika daha çırpın. Ayrı bir yerde vanilya, un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu eleyin. Unlu malzemeleri ilave edin ve sadece karışana kadar çırpın. Kahve ve çikolatayı da ekleyin ve yine sadece karışana kadar çırpın. Hamurdan birer çorba kaşığı kadar parçalar koparın ve ellerinizle hızlı hızlı yuvarlayıp pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Fırın tepsisini 20 dakika buzlukta bekletin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15-20 dakika, altın rengini alana kadar pişirin.

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Damla çikolatalı kurabiye kaç dakikada pişer?

35 dakikada hazırlanan damla çikolatalı kurabiye 20 dakikada pişer.

Damla çikolatalı kurabiye kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan damla çikolatalı kurabiyenin kalorisi 357,8.

Damla çikolatalı kurabiye yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Damla çikolatalı kurabiye için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 20,75 lira.

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