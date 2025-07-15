“Darbe Kafası” sinemaya taşındı

Yazar ve yönetmenliğini İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sinema Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İrfan Hıdıroğlu, yönetmen yardımcılığını Güzel Sanatlar Fakültesinden Araştırma Görevlisi Dr. Cem İçyar ve Meslek Yüksek Okulu'nda Dr. Öğr. Görevlisi Elif Yıldırım’ın yaptığı filmde, tiyatrocu Akın Öksüz ve Murat Karasungur başrol olarak görev aldı.

Oyunculuğunu fakültedeki akademisyen ve öğrencilerin yaptığı film, 1980 askeri darbesinden günümüze uzanan darbe olaylarını ve darbeci zihniyeti anlatıyor.

Masum bir ayakkabı tamircisi ve İngiliz dili edebiyatı bölümünü okuyan oğlu ile bölüm hocasının yaşadıklarının kara mizah türünde yansıtıldığı filmde, darbecilerin zihniyeti ve bu zihniyet tarafından faili meçhul cinayetlerin masum kişilere atfedilmesi konu ediliyor.

Erzurum’da 5 haftada çekimleri tamamlanan ve bugün üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda seyirciyle buluşacak dram ve komedi içerikli film, üniversitenin sosyal medya hesaplarından da paylaşılacak.







