Değişen hayattan geriye sanat kalıyor

Hint sanatçı Sudarshan Shetty, “Öz/Çeviri-m” adlı sergisinde hayatın sürekli bir değişim, dönüşüm ve çevirim içinde olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor. Sudarshan Shetty’nin çalışmaları aidiyet, eksiklik, tamamlanmamışlık, kusur, kullanışlı hâle getirmek, dönüşüm, onarım gibi farklı yorumlara açık kapı bırakıyor. Shetty sanata ve dünyaya “Aynı suda iki kere yıkanılmayacağının” bilinciyle bakıyor. Madde, zaman, insan, kültür hakkında fikirler üreten eserlerde değişimleri kaydeden belleğin yansımalarını görüyoruz. Sergi, antik dönemden bugüne devam eden bir arayışın ara durağı olarak da görülebilir. Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde, Akbank Sanat’ta devam eden sergi, 31 Ekim Perşembe gününe kadar görülebilecek. Shetty ile serginin, insanın ve zamanın hikayesini konuştuk.

Eser (Sudarshan Shetty)

HER GÖZ KENDİ HİKAYESİNİ GÖRECEK

Serginin ortaya çıkışı hakkında ne söylemek istersiniz?

Bu aslında 3-4 farklı sergini bir araya gelişi. Küratör Hasan Bülent Kahraman’la birlikte bir hikaye örmeye çalıştık. Bir çeşit “Geriye bakmak” temasıyla hareket ettik. Geriye bakarken, bugünkü çağdaş hayatlarımızı yorumlamak gibi bir teması var.

Sergi bugüne ne söylüyor?

Sergideki çoğu eser, tek bir fikirde buluşmuyor. Birçok farklı görüş var. Farklı materyallerle hazırlanmış eserlere her bakan göz, kendi hikayesini görecektir. Eserler üzerinden farklı hikayeler de yaratılabilir.

Eserlerinizdeki kusurların, estetik bakışın hedefi nedir?

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Geçmişi günümüze getirmek gibi bir amacımız var. Olmayan şeyi, kurguyu tiyatro sahnesine taşımak gibi de düşünebiliriz. Hikaye yaratma biçimlerini deniyoruz. Herkes kendi deneyimine göre bir okuma yapıyor, sanat eseri kendi içinde farklı dünya görüşlerini barındırıyor.

Nesneler gibi insanlar da tamamlanma arayışında mı?

Şüphesiz öyle. Ancak bir nesnenin değeri üzerine düşünmeliyiz. Örneğin müzede bulunan parçaların kıymetini düşünün. Onlar herhangi bir bit pazarında da bulunabilirdi. Bu farkın nedenini sorgulamalıyız. Aynı zaman ve aynı mekan içinde bile olsa değer değişiyor. Burada algı ve sosyal değer devreye giriyor.

SOSYAL MEDYA KONTROLÜMÜZDEN ÇIKTI

Bu etkileşimde teknolojinin, sosyal medyanın hızı ve etkisine nasıl bakıyorsunuz?

Sosyal medya denen şey, dünya tarafından pek anlaşılamadı diye düşünüyorum. Bunun ne olduğunu 10 yıl sonra anlayacağız belki, şu an bir geçiş dönemindeyiz. Çoğu şey gibi sosyal medya da kontrolümüzden çıkmış durumda.

Değişim hayatımızı etkiliyor. Peki değişimden sanat nasıl etkileniyor?

Sanat, tüketilen hayatın kalıntılarıdır. Bir iki kişinin hayatı olarak değil de yaşamı büyük bir ölçekte düşünürsek de böyle. Stüdyomda ürettiğim sanat eserleri, hayattan geride kalan izler olarak görebiliriz.

Türk sanatı hakkında ne söylemek istersiniz?

Türk sanatıyla ilgili ilk temasım Yılmaz Güney filmleriyle olmuştu. Bu filmler zihnimde uzun süre kalan etkiler meydana getirdi. Görünse de görünmese de eserlerimde ondan etkiler olabilir. Bir de Orhan Pamuk’un kitapları beni etkilemişti. Kar örneğin. İlginç bir farkındalık, bir başka dünya görüşü yarattı bende.

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