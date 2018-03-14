HayatDenizin ortasında doğum yaptı
GENEL SAĞLIK

​Denizin ortasında doğum yaptı

Denizin ortasında doğum yaptı

Tatil yapmak için Mısır'daki Şarm El-Şeyh'e Rus turist denizde yüzerken doğum yaptı. Köylüler tarafından görüntülenen doğumda genç kadına suda doğumda uzman bir doktor yardım etti. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Suda doğum yapan genç kadına uzman bir doktor yardım etti.
Suda doğum yapan genç kadına uzman bir doktor yardım etti.

Çevredekilerin yardımına yetiştiği kadın, en mutlu anında büyük panik yaşadı. O anları balkonunda izleyen bir kişi ise farkında olmadan bu sıradışı doğumu saniye saniye kaydetti.

Hamile Rus Turistin denizde doğurdu anlar kıyıdakiler tarafından böyle görüntülendi. Amcasının evinin balkonunda otururken şahit olduğu inanılmaz anların fotoğraflarını çeken Hadia Hosny El Said, yaşlı adamın suda doğum konusunda uzman bir doktor olduğunu söyledi. Fotoğraflarda doğumdan sonra anne ve bebeğinde sağlıklı olduğu görüldü.

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