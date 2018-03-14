​Denizin ortasında doğum yaptı

Suda doğum yapan genç kadına uzman bir doktor yardım etti.

Çevredekilerin yardımına yetiştiği kadın, en mutlu anında büyük panik yaşadı. O anları balkonunda izleyen bir kişi ise farkında olmadan bu sıradışı doğumu saniye saniye kaydetti.

Hamile Rus Turistin denizde doğurdu anlar kıyıdakiler tarafından böyle görüntülendi. Amcasının evinin balkonunda otururken şahit olduğu inanılmaz anların fotoğraflarını çeken Hadia Hosny El Said, yaşlı adamın suda doğum konusunda uzman bir doktor olduğunu söyledi. Fotoğraflarda doğumdan sonra anne ve bebeğinde sağlıklı olduğu görüldü.

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