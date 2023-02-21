Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Hayat

Depremde vefat edenlerin kimlik tespiti nasıl yapılıyor?

Adli Tıp Kurumu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 38 bin 199 ölü muayenesi yaptı. Kimliği meçhullerle ilgili de şimdiye kadar 387 aile başvurdu. Bunlardan 168 cenazenin kimliği tespit edilerek ailelere teslim edildi.

15:18 . 21/02/2023 Salı
AA
Adli Tıp Kurumu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 38 bin 199 ölü muayenesi yaptı.

Adli Tıp Kurumu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 38 bin 199 ölü muayenesi yaptı.

Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Adli Tıp Kurumu olarak İstanbul merkez 13 grup başkanlığı ve 81 ildeki adli tıp şube müdürlükleriyle ilk günden itibaren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla deprem bölgesinde faaliyet yürüttüklerini anlatan Aslıyüksek, 11 ilde 454 personelin konuyla ilgili çalıştığını söyledi.

"Adli Tıp Kurumu olarak 38 bin 199 ölü muayenesi yaptık"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin yaşanmasından itibaren sahada olduklarını vurgulayan Aslıyüksek, şöyle konuştu: "Bugüne kadar Adli Tıp Kurumu olarak 38 bin 199 ölü muayenesi yaptık. Kimliği meçhullerle ilgili şimdiye kadar 387 aile başvurdu. Bunlardan 168 cenazenin kimliğini tespit edip ailelerine teslim ettik. Hüviyeti meçhul cenazelerle ilgili yakınını kaybedenlerin, ilgili başsavcılıklara, ilçelerdeki savcılıklara, Adli Tıp Kurumunun İstanbul merkez ve şube müdürlüklerine başvurup ağız içi sürüntü örneği veya kan vermesini öneriyoruz."

''En kısa zamanda hizmete açacağız'

Hızır Aslıyüksek, Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü binasının gelecek haftaya kadar Adli Tıp Grup Başkanlığına dönüştürüleceğini belirtti. Aslıyüksek, "Burada hem Adli Tıp Şube Müdürlüğü hem de Grup Başkanlığı olacak. Burada Morg İhtisas Dairesi, Kimya İhtisas Dairesi ve Acil DNA Laboratuvarı açıp en kısa zamanda bu binada hizmet vermek istiyoruz. Bu hafta içinde bitirip pazartesi itibarıyla burada hizmet vermeye çalışacağız." diye konuştu.


#hatay
#maraş
#DNA
41 dakika önce
default-profile-img
Depremde vefat edenlerin kimlik tespiti nasıl yapılıyor?
Rusya’dan ABD’ye protesto notası: Moskova Büyükelçisi bakanlığa çağırıldı
Zonguldak’ta deprem tedirginliği: TTK ile ihtilaf kentsel dönüşümü imkansız hale getiriyor
Günümüzün tehlikesi: Trans yağlar
AFAD’dan hasarlı binalardan eşya tahliyesi için genelge
Yol bir anda havaya kalktı: Dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.