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Depremde yıkılmıştı bu yıl ibadete açılacak

Depremde yıkılmıştı bu yıl ibadete açılacak

04:0019/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ulu Camii.
Ulu Camii.

Adıyaman’ın önemli tarihi vakıf eserlerinden olan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkılan Ulu Cami’de inşa çalışmaları bu yıl sonunda tamamlanacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, asırlara meydan okuyan ve tarihi 1500’lü yıllara dayanan Ulu Cami için de harekete geçildi.

Depremlerin ardından sadece tek duvarı ayakta kalan camideki çalışmaların, 2025 yılının sonunda tamamlanması bekleniyor.



#Adıyaman
#deprem bölgesi
#Ulu Camii

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