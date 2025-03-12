Türkiye’nin eğitim tarihi bu kütüphanede

Eğitim mirasının en kıymetli parçalarını barındıran Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kütüphanesi, 1926 yılından bu yana Türkiye’nin eğitim geçmişine dair en eski ve değerli eserleri bünyesinde topluyor. Kütüphanenin zengin koleksiyonunda 56 bin 150 eser yer alıyor. Osmanlı’dan günümüze uzanan eğitim anlayışını yansıtan bu eserler arasında 3 bin 184 ders kitabı, Osmanlıca, Arapça ve Farsça dillerinde kaleme alınmış 546 nadir eser ve Latin alfabesiyle basılan ilk kitaplar bulunuyor. Eğitim tarihine tanıklık eden “Umumî Coğrafya”, “Kamus-u Hukuk”, “Nezareti Maârif-i Umumiye”, “Tarihi Tertibi 1310” gibi kıymetli eserler ise kütüphanenin en nadide parçaları arasında yer alıyor.

Kütüphane, uluslararası perspektifi güçlendirmek adına da büyük adımlar atıyor. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli döneminde Türkiye Maarif Vakfı’nın desteğiyle 46 ülkeden 2 bin 696 ders kitabı kütüphane koleksiyonuna kazandırıldı. Eğitim alanındaki uluslararası gelişmelerin de nabzını tutmak için başkanlık tarafından “Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Tasarım Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda, farklı ülkelerde kullanılan ders kitaplarının tasarım yaklaşımları incelenerek uluslararası iyi örnekler belirlendi ve mevcut uygulamalarla karşılaştırmalar yapıldı. İncelemeler sonucunda, Afrika ülkelerinin ders kitaplarında etnik ve kültürel motifler ön planda yer aldığı görülürken, Avrupa ülkelerinde daha sade ve işlevsel tasarımların tercih edildiği tespit edildi. Avusturya ve Almanya’da dergi formatında tasarımların yaygın olduğu, ABD ders kitaplarında ise kültürel görsellerin yoğun ve etkili şekilde kullanıldığı belirlendi. Özellikle Avrupa ülkelerinin ders kitaplarının tasarım ve baskı kalitesi açısından öne çıktığı vurgulandı.