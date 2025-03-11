Gazze’deki tarihi mirası elleriyle kurtarıyorlar

Gazze’deki Vakıflar Bakanlığı'nın 18 Şubat’ta açıkladığı verilere göre, İsrail Gazze’deki 1244 camiden 834’ünü tamamen 275’ini ise kısmen yıktı. Gazze Şeridi’nin en büyük ve en eski camisi olarak bilinen Büyük Ömeri Camii ve kütüphanesi de bu saldırılardan büyük zarar gördü. Şimdilerde Vakıflar Bakanlığına bağlı teknik bir ekip, Filistin’deki en büyük üçüncü kütüphane olma özelliği taşıyan Büyük Ömeri Camii Kütüphanesi'nden 5-7 asırlık el yazmaları, belgeler ve binlerce nadir kitabı çıkarmak, tarihi ve dini mirası “elleriyle” kurtarmak için mücadele ediyor.