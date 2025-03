Ramazanın manevi ruhunu Ketebe ’den okuyun

Ramazan ayının manevi ikliminden minikleri mahrum bırakmayan Ketebe, Mukaddes Kutlu’nun hazırladığı Ayşegül Babalı’nın resimlediği “Ramazan Günlüğüm” miniklerin bu mübarek aydaki her ibadetini, her iyiliğini not etmesini sağlıyor. Kitapla gelen çıkartmalar ise bu notlardan bir hikâye ortaya çıkarmasına yardımcı oluyor. Jenny Molendyk Divleli’nin “En Sevgili’ye Kalpten Bir Mektup”u ise bir çocuğun masum soruları ve sevgi dolu sözleriyle peygamberimizin karakterini keşfetmesine kapı aralıyor.