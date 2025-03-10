Ramazanın manevi ruhunu Ketebe ’den okuyun

Ketebe Yayınları Ramazan ayını birbirinden güzel kitaplarla karşıladı. 11 ayın sultanının manevi iklimini yeni eserlerine taşıyan Ketebe’nin Ramazan Kitaplığı’nda tam 11 eser bulunuyor. Çocuk kitaplarından Elmalılı’nın tefsirinin özel baskısına, Ramazannâme’den incelemeye farklı türde eserler okurla buluştu. Eserlerden ilki, Asım Cüneyd Köksal ve Murat Kaya tarafından 2023 yılında yayına hazırlanan ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından basılan Elmalılı Hamdi Yazır’ın “Hak Dini Kur’an Dili” tefsiri. Ketebe, bu kıymetli tefsire, kaleme alınmaya başlanmasının 100. yılında, 8 ciltlik özel bir baskı hazırladı. Cumhuriyet döneminde kaleme alınmış en önemli eserlerin başında yer alan eser, bugüne kadar pek çok kez yayınlanan ve en çok okunan tefsir olma özelliği taşıyor. Eser ayrıca yazma nüshalarına dayanıyor, alıntı ve atıfların orijinallerini gösteriyor. Kur’an ayı Ramazan’da, Hak Dini Kur’an Dili ile Rabbimizin kelamını, zengin Türkçemizle okuyacaksınız.

ESKİ İSTANBUL RAMAZANLARINA YOLCULUK

Osmanlı’daki “Ramazannâme” geleneğini yaşatan Ketebe, bu ayın dini, kültürel ve sosyal yönlerini anlatan yazılar, şiirler, hikâyeler veya sohbetlerden oluşan bir kitap yayına aldı. Hasan Aycın imzalı eser, Ramazannâme türüne özgün ve yeni bir yorum getiriyor. Aycın, çizimleriyle Ramazan ayının manevi atmosferini, bu mübarek ayda öne çıkan kavramları, hadislerin incelikli mesajlarıyla buluşturuyor. Dursun Gürlek’in “Dersaâdet’te Ramazan Akşamları” ise devrin edebiyatını ve havasını soluma imkânı sunuyor. Eser, Refî Cevad Ulunay, Münir Süleyman Çapanoğlu, A. Ragıp Akyavaş, Ercüment Ekrem Talu, Safiye Ünüvar, Süheyl Ünver gibi İstanbul yazarlarının “eski İstanbul”da Ramazanların yaşanışına dair yazılarıyla dönemin edebiyatına ışık tutuyor. Rabbimizin rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu ayda, dua etmek de bir hayli önemli. Sosyolog Ümit Meriç de “Çoğu secdeyle buluştuktan sonra, ummanın derinliklerinden bir hava kabarcığı gibi su yüzüne çıkan” diye betimlediği dualarını “Dualar ve Aminler” kitabıyla okurla paylaştı.

FOTOĞRAFLARLA GÜN GÜN MÜBAREK GÖÇ

Zeynep Atay’ın “Cennet Rehberi”, peygamberimizin sadık dostları, İslam’ın ilk kahramanları Sahâbe-i Kiram’ın iman ve mücadele dolu hayatlarından öyküleri okurlarına sunuyor. Yazar, bu yolda giderken hayatımıza uygulayabileceğimiz dersleri öne çıkarıyor. Kral Abdülaziz Dünya Kültürü Merkezi’nin yayınladığı, Kadir Daniş’in dilimize kazandırdığı “Hicret” adlı eser ise Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye mübarek göçünü gün gün anlatıyor. Güzergâh boyunca yer alan her bir durak, eşsiz fotoğraf kareleri ve sanat eserleriyle yeniden hayat bulurken, okuru da bu kutsal yolculuğa adım atmaya davet ediyor.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Ramazan ayının manevi ikliminden minikleri mahrum bırakmayan Ketebe, Mukaddes Kutlu’nun hazırladığı Ayşegül Babalı’nın resimlediği “Ramazan Günlüğüm” miniklerin bu mübarek aydaki her ibadetini, her iyiliğini not etmesini sağlıyor. Kitapla gelen çıkartmalar ise bu notlardan bir hikâye ortaya çıkarmasına yardımcı oluyor. Jenny Molendyk Divleli’nin “En Sevgili’ye Kalpten Bir Mektup”u ise bir çocuğun masum soruları ve sevgi dolu sözleriyle peygamberimizin karakterini keşfetmesine kapı aralıyor.







