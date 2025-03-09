Yedi yıl çalışarak yaptılar: Poyralı dokumasından yapılan ürünler sergilendi

Dokumanın tanınırlığının artması için çalıştıklarını belirten Tuncer, "Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü geçmişimizden günümüze gelen o güzel desenleri, o güzel emekleri hem de modernleştirerek bizim şu anda bile kullanabileceğimiz bir tarzda yansıttı. Burada inanın çok büyük bir emek var, hem araştırma çalışması var hem geçmişe değer vermek var. Aynı zamanda inanılmaz bir tasarım var. Olgunlaşma Enstitüsü ile gurur duyuyoruz." diye konuştu.