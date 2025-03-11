“Mehmed: Fetihler Sultanı”nda bu akşam Gemiler karadan yürütülecek

Fatih Sultan Mehmed’in dahiyane stratejisiyle Osmanlı donanmasının gemilerini karadan yürüterek Haliç’e indirdiği anlar, bu akşam saat 20.00’de yayınlanacak bölümde ekrana taşınacak. Tarihi sahneyi gerçeğe en yakın şekilde yansıtabilmek için yapım ekibi büyük bir prodüksiyona imza attı. Dönemin koşullarına bire bir uygun inşa edilen özel platformlar, yüzlerce oyuncunun katılımıyla gerçekleştirilen büyük çaplı çekimler ve titizlikle hazırlanan görsel efektler, izleyicilere tarihin içinde yaşanan bir anı deneyimleme fırsatı sunacak. Fatih’in sarsılmaz kararlılığı, Osmanlı askerlerinin azmi ve düşmanı hayrete düşüren bu stratejik hamle, sinematografik açıdan da büyüleyici bir şekilde ekrana gelecek.