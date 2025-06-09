Depremzede kadınlar gastronomi kültünü tanıyor

Kahramanmaraşlı depremzede kadınlar, Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar Projesi" kapsamında açılan mutfak atölyesinde, ulusal ve uluslararası gastronomi kültürünü tanıma fırsatı buluyor. KADEM Vakfı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak amacıyla "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar Projesi"ni hayata geçirdi. Proje kapsamında, Kahramanmaraş'ta 40, Hatay'ın İskenderun ilçesinde ise 24 depremzede kadın gastronomi atölyelerine katıldı. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün uygulama mutfağında eğitim alan kadınlar, yöresel ve dünya mutfağı ile tabaklama tekniklerini öğrenerek hem meslek ediniyor hem de ek gelir elde etme şansı yakalıyor. KADEM Kadın Destek Merkezi Kahramanmaraş-İskenderun Merkez Koordinatörü Aybüke Dobur, depremden etkilenen kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlenmesini hedeflediklerini belirtti. Proje hakkında bilgi veren Dobur, "Kadın Destek Merkezleri İstanbul, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Adıyaman'da faaliyet gösteriyor. KADEM tarafından oluşturulan projemizi Kahramanmaraş'ta İstiklal Üniversitesi, İskenderun'da ise Mustafa Kemal Üniversitemizle eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Artık uygulama derslerimize geçtik. Hedefimiz, kadınların meslek edinmelerini, girişimcilik becerilerini geliştirmelerini ve üretime katılmasını sağlamak" diye konuştu.

Her konuda destek görüyoruz

Kursiyerlerden 36 yaşındaki Merve Doğan, içindeki aşçılık tutkusunu özel gereksinimli çocuğuna bakabilmek için 16 yıl ertelediğini söyledi. Aşçılık alanında kendini geliştirmek istediğini dile getiren Doğan, "Şimdi kızım 16 yaşına girdi ve sağlık durumu stabil hale geldi. Ben de hayalim olan aşçılığa yönelmeye karar verdim. Çocuklarımı ne kadar çok sevsem de 'bir Merve olarak artık ben de varım' demek istiyordum ve KADEM karşıma çıktı" diye konuştu. KADEM Vakfı ile kurs faaliyetlerine başladığında psikolojik olarak rahatladığını anlatan Doğan, "Buradaki eğitimlerle kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her konuda destek görüyoruz. Sağlık, gıda teknolojileri, üretim ve yaptığımız ürünlerin pazarlanması hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum. Ev yemekleri yapıyorum. Bunları internet üzerinden satıyorum ve aile ekonomimize katkıda bulunuyorum. KADEM bu konuda da bizlere destek veriyor. Bu kursu tamamladıktan sonra çok güzel yerlere gelmeyi istiyorum" ifadelerine yer verdi.

İçindeki "ünlü şef olma" tutkusunu ortaya çıkardı

Şeniz Dayanıklı da (39) İzmir'de 12 yıl anaokulu öğretmenliği yaptığını, evlendikten sonra eşinin Kahramanmaraş'a atandığını ve 3 çocuğuna bakmak için görevine ara verdiğini dile getirdi. Öğretmen olmasına rağmen içindeki "ünlü bir şef" olma tutkusunun hiç aklından çıkmadığına değinen Dayanıklı, şöyle konuştu: "Çocuklarımdan dolayı çalışamadım. Çocuklarıma ben bakmak zorunda kaldım. Daha sonra gastronomi alanında kendimi geliştirmek istedim. Mutfağı çok seviyorum. Mutfakta çok keyifli zaman geçiriyorum. Eşimin bana attığı bir bilgilendirme linki sayesinde KADEM Vakfı ile tanıştım. Burada gastronomi eğitimi almaya başladım. Hayalim, ünlü bir şef olmak ve kendi restoranımı açmak." Farklı yörelerin yemek kültürünü öğrenmeyi ve yapmayı sevdiğini anlatan Dayanıklı, sebze ve zeytinyağlı yemekler, soğuk mezelerin ilgi alanı olduğunu, bir Kahramanmaraşlı gibi içli köfte, mumbar ve lahmacun yapabildiğini dile getirdi.

İhtiyacı olan kadınlara destek olmak istiyorum

Kursiyerlerden 46 yaşındaki Fatma Dilli ise evinde yaptığı yemekleri sosyal medya üzerinde paylaşarak belirli bir kitleye ulaştığını ve aile ekonomisine katkı sağladığını ifade etti. 6 Şubat 2023'teki depremlerden bir ay önce işyeri açmak için bir dükkan kiraladığını ancak buranın depremlerde yıkıldığını ve projesini tamamlayamadığını kaydeden Dilli, şunları söyledi: "Tekrar bir işyeri açmak istiyorum. Kendimi geliştirmek adına KADEM'in gastronomi kursuna katıldım. İnşallah ilerleyebildiğim kadar ilerlemek istiyorum. İhtiyacı olan kadınlara destek olmak istiyorum. Burada tanıştığım arkadaşlarımdan hem destek alıyorum hem de onlar tecrübe kazanıyorlar. Hayalim, büyük bir işletme kurmak ve kendime ait tarifleri yapmak. Yöresel yemeklere dokunuşlar yaparak kendi tariflerimi de oluşturuyorum. Hatta kendi tarifim olan birkaç yemek için patent başvurusunda bulunmayı ve kendimi ilerletmeyi hedefliyorum." Saadet Beşenli de depremden sonra konteyner kentte yaşadığını, gastronomi alanında kendini geliştirerek pastacı ustası olan eşiyle birlikte bir lokanta açmak istediğini söyledi.















