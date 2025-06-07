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Türk edebiyatının "Mona Roza"sı vefat etti

Türk edebiyatının "Mona Roza"sı vefat etti

15:587/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
AA
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Türk edebiyatının "Mona Roza"sı vefat etti.
Türk edebiyatının "Mona Roza"sı vefat etti.

Şair Sezai Karakoç'un adına "Mona Roza" şiirini yazdığı Muazzez Akkaya Giray, 95 yaşında öldü.

Muazzez Akkaya Giray, 95 yaşında vefat etti. Yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Muazzez Akkaya Giray, İstanbul'daki evinde hayata gözlerini yumdu. Muazzez Akkaya Giray'ın naaşının, 9 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Muazzez Akkaya Giray kimdir

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 1930'da dünyaya gelen Muazzez Akkaya Giray, 1948'de Kandilli Kız Lisesi'ni yatılı bitirmesinin ardından 1949'da Ankara'da Mülkiye Mektebi'nin Maliye Bölümüne girdi. Giray, bu okulda Türk edebiyatının iki ünlü şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile aynı sınıfta okudu. Mülkiye Mektebi ile fark derslerini verdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954'te mezun olan Muazzez Akkaya Giray, Hazine avukatı olarak çalışmıştı.



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