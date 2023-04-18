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Hayat

Depremzedelere yuva olacak: Adıyaman'da kalıcı konutlar yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentte 3 hafta önce yapımına başlanan 25 bin kalıcı konutun inşaat çalışmaları hızla ilerliyor.

15:45 . 18/04/2023 Salı
IHA

Adıyaman'da kalıcı konutlar yükseliyor.

Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için hummalı çalışmalar devam ediyor. 11 ili vuran asrın felaketinin ardından devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle yaralar hızlıca sarılmaya başlandı. Zorlu süreçte Türkiye adeta tek yürek oldu.

Bakanlar, STK'lar, kurumlar, gönüllüler ve Mehmetçik büyük bir mücadele ortaya koydu.

Sahada çalımalar devam ediyor

Bir yandan geçici barınma merkezlerinin kurulumu sürerken, enkaz kaldırma çalışmaları da hızlandırıldı. Tüm bunların gölgesinde ise söz verildiği gibi kalıcı konutlar da yükselmeye başladı.

Adıyaman'ın 25 bin konutu yükseliyor

Depremden etkilenen Adıyaman'da da deprem konutları için çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut işbirliğinde Karadağ bölgesinde 5 milyon metrekareli alana 25 bin kalıcı konut yapılacak.

50 binin üzerine kalıcı konut, 23 bini aşkın köy evi yapılacak

Depremden sonra yer tespiti, zemin etüdü, proje ihalesi yapılan konutlara 3 hafta önce başlandı. Zemini kayalık olan bölgede iş makineleri çalışıyor. Zemin artı 4 kat olarak planlanan ve 6 farklı konut tipinin uygulanacağı bölgede zemin tamamen kayalık ve iş makineleri bu kayaları parçalayarak temel için yer açıyor. Konutların yüzde 68,1'inin hasar gördüğü Adıyaman ve ilçelerinde yaklaşık 50 binin üzerinde kalıcı konut, 23 bin 640 köy evi yapılacak.

#Adıyaman
#Kahramanmaraş
#deprem
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