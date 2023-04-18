Depremzedelere yuva olacak: Adıyaman'da kalıcı konutlar yükseliyor

Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için hummalı çalışmalar devam ediyor. 11 ili vuran asrın felaketinin ardından devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle yaralar hızlıca sarılmaya başlandı. Zorlu süreçte Türkiye adeta tek yürek oldu.

Bakanlar, STK'lar, kurumlar, gönüllüler ve Mehmetçik büyük bir mücadele ortaya koydu.

Sahada çalımalar devam ediyor

Bir yandan geçici barınma merkezlerinin kurulumu sürerken, enkaz kaldırma çalışmaları da hızlandırıldı. Tüm bunların gölgesinde ise söz verildiği gibi kalıcı konutlar da yükselmeye başladı.

Adıyaman'ın 25 bin konutu yükseliyor

Depremden etkilenen Adıyaman'da da deprem konutları için çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut işbirliğinde Karadağ bölgesinde 5 milyon metrekareli alana 25 bin kalıcı konut yapılacak.

50 binin üzerine kalıcı konut, 23 bini aşkın köy evi yapılacak