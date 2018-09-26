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Depresyonu önleyen besinler

Depresyon riskinin düşürülmesinde tüketilen yiyecekler fark yaratabiliyor. Meyve, sebze, tahıl, balık, kabuklu yemiş ve zeytinyağı temelli Akdeniz tipi beslenme ruh sağlığına iyi geliyor.

Haber Merkezi AA
Akdeniz diyeti, depresyonun önlenmesine yardımcı oluyor.
Akdeniz diyeti, depresyonun önlenmesine yardımcı oluyor.

Sonuçları "Molecular Psychiatry" dergisinde yayımlanan, son 8 yılda yapılan 41 araştırmayla ilgili değerlendirme meyve, sebze, tahıl, balık, kabuklu yemiş ve zeytinyağı temelli Akdeniz tipi beslenmenin, ruh sağlığına iyi geldiğini gösterdi.

Londra Üniversitesinden doktor Camille Lasalle liderliğindeki uzmanların değerlendirmesinde, tüketilen yiyeceklerin, depresyon riskinin düşürülmesinde fark yaratabileceğinin gözlendiği belirtildi.

Fazla şeker ve işlenmiş gıdalar depresyonu artırıyor

Çalışmanın, çok fazla şeker ve işlenmiş gıdanın yer aldığı beslenme biçiminin depresyon riskini arttırabileceği fikrini verdiğine işaret edildi.

Depresyon tedavisine beslenmenin dahil edilmesi için konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiği de vurgulandı.

Geçmişte yapılan araştırmalar, Akdeniz diyetinin, kalp hastalığında risk faktörleri Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolestrol olasılığını düşürebileceğini ortaya koymuştu.

Yine Akdeniz tipi beslenenlerin uzun yaşama ve kilo almama olasılığının yükseldiği görülmüştü.

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