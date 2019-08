Dersimiz yine matematik!

SEVİNÇ ŞAHİN

Son yazımızda matematik ve edebiyatı bir araya getiren eserlerden örnek paylaşmış ve bu örneklere devam edeceğimizi söylemiştik. İşte sözümüzü tutuyoruz; matematik ve edebiyatın harmanlandığı, çocuklara ve hatta yetişkinlere ve dahası öğretmenlere matematik öğrenme ve öğretmede bir kılavuz olabilecek eserlerle karşınızdayız. “Ah, matematik!” dediğinizi duyar gibiyim. Ama durun bu eserleri okurken çok defa “aynı ben” diyeceksiniz ve bu sefer, bu kitaplarla neden daha önce tanışmadım diye “Ah!” çekeceksiniz. Ama hiçbir şey için hiçbir zaman geç diye bir şey yoktur kuralı gereğince çektiğiniz ahları unutup “İyi ki bu kitaplarla tanıştım” diyebilirsiniz.

KİMSE BANA BUNDAN BAHSETMEDİ

Belki iddialı bir cümle oldu ama bakın Tarık Uslu ne diyor: “Ama bu çok eğlenceliymiş! Neden kimse bana Matematiğin bu kadar eğlenceli bir şey olabileceğinden hiç bahsetmedi!” Tarık Uslu bir cümle daha kuruyor sonra: “Çarp Yoksa Ben Çarparım!” diyor. Aslında Tarık Uslu’nun yeni kitabının adı Çarp Yoksa Ben Çarparım! Tarık Uslu’nun bu kitapla ilgili bir sürü “iddialı” iddiası da var. Bakın ne diyor yazarımız: “Aslında bana sorarsanız bu bir Matematik kitabı da değil! Ama içinde bol miktarda Matematik var. Bu kitapta görüp göreceğiniz hiçbir şey ihtimal sınavlarda karşınıza soru olarak çıkamayacak. Ama matematik dersine bakışınızı değiştirecek. Matematiği daha mı çok seveceksiniz peki? Sevenler daha çok sevecek, o kesin! Ya hiç sevmeyenler? Onlar da şimdilik sadece sevecek...”

160 sayfa olarak Uğurböceği Yayınları’ndan çıkan bu kitapla matematiğin aslında eğlenceli olabileceğini, keyif alarak da matematik öğrenilebileceğini gösteriyor. Heyecanlandıran sırlarla dolu, esrarengiz bir yolculuk gibidir matematik öğrenmek. Ve matematikle dünyaya baktığımız pencerelerimize bir yenisi eklenir. Öyle bir pencere ki, onu açmayı bir kere öğrendiniz mi, bir daha asla kapatmak istemeyeceksiniz. Bu eser size o pencereyi işaret ediyor ve yol gösteriyor. Bize de kolay gelsin demek düşüyor.

30 DAKİKADA 10 İŞ YAPABİLİR MİSİN

Matematiği sevdiren kitaplar yolculuğumuza Matematik Laneti isimli eserle devam edelim. Bu eseri Nesin Yayınevi okuyucusuyla buluşturmuş. Jon Scieszka ve Lane Smith birlikte yazmışlar ve resimlendirmişler. Siz ismine bakıp korku kitabı falan sanmayın, tam aksine sevimli bir eser ve matematiğin eğlenceli olabileceğini anlatıyor. Okuyanlara matematiğe başka bir gözle bakmayı öğreten bu kitabın konusu tabii ki matematik! Her şeyin bir matematik problemi olduğu bir güne uyanırsanız ne olur? Bu kitap 32 sayfa, kaç dakikada okursunuz? 3 tişörtünüz 2 pantolonunuz var, kaç kombin yapabilirsiniz? Servisinizin kalkmasına 30 dakika var ama sizin yapacak 10 işiniz var; bu problemi nasıl çözersiniz?

ADIM ADIM BİR YOLCULUK

Siz düşüne durun ben size bir başka kitap ismi daha fısıldayayım: Matematik Her Yerde. Cidden öyle değil mi? Her yerde gereken bir şey; konuşmak gibi. Tübitak Yayınları’ndan çıkan bu eser çok kitaplı bir seri. 12 kitaptan oluşan bu seri hayatın içinde matematikle karşılaşabileceğimiz birçok konuya değiniyor. Bilimsel kitaplar kategorisinde, 32 sayfalık kitaplar olarak yayınlan bu setteki kitapların her birinin yazarı farklı. Ortak payda matematik ama konular da farklı farklı. Her öykünün bir matematik kavramına odaklanması da bu seti daha bir güzel kılıyor. Yani matematiğin sokaklarında adım adım bir yolculuk.

BROKOLİYLE MATEMATİK YAPILABİLİR

Siz bu yolculuğun planlarını yapa durun, ben başka bir kitabın haberini vereyim size. Cezve Kitap’tan Yeterince Tembel misin? isimli kitap bu alandaki hatırı sayılır eserlerden bir tanesi. Matematikle ilgili böyle kitap ismi mi olur, dediğinizi duyar gibiyim. Ama bu kitaptaki sorular bu kadarla kalmıyor ki; matematik zekâsı efsane midir? Rögar kapakları neden yuvarlaktır? Tembellik asaletimizden mi gelir? Doğa hangi dilde şarkı söyler? Canımız matematiğe mi emanet? Altın orana sadece zenginler mi sahip olabilir? Bıyıkların matematikle ne ilgisi var? Matematiği yapmak için gerçekten çoraplarımızı mı çıkarmalıyız? Bir suçlunun matematik bilmesi neyi değiştirir? Alaylı kunduzların mektepli mühendislere okuduğu meydan nasıl sonuçlandı? Brokoliyle matematik nasıl yapılır? Sorular bu kadar değil elbet, diğer soruları bulmayı da size bırakarak sizin için seçtiğim bir başka kitaba geçiyorum ama söylemeyi unuttuğum bir şey var; bu kitabı Tuğba Coşkuner yazmış. Korkmayın çok kalın değil sadece 224 sayfa.

İNCİ’NİN RESFEBE MERAKI

“Resfebe” diye bir şey duydunuz mu? Resfebe harf, sayı ve resimlerin bir arada kullanılarak bir kelimeyi bulmaya dayanan zeka oyunudur. “Resim” ve “Alfabe” kelimelerinden türetilerek bu isim konulmuş. Şimdi niye mi bunu sordum, şu sebeple; son kitabımızın adı “İnci’nin Resfebe Merakı” da ondan. Kitap Elvin Öven tarafından yazılmış, 144 sayfa ve Kırmızı Kedi Yayınları’ndan çıkmış. Yaşadığı yerden ayrılıp başka bir şehre taşınan İnci, yeni düzenine alışırken bazı sıkıntılar yaşar doğal olarak. Anne ve babası onun için endişelenirler ama ne yapacaklarını bilemezler. İmdada İnci’nin dedesi Ruhi Bey yetişir. Ruhi Bey, torunuyla “Haydi Bil Bakalım” isimli bir matematik oyunu oynamaya başlar. Matematiği çok seven İnci için bu oyun çok keyiflidir. Bir gün dedesinin tavsiye ettiği bir atölyeye giden İnci’yi bekleyen sürprizleri merak ediyorsanız tek çare bu kitabı okumak olacak. Matematik, aslında zor bir ders değildir, sadece biz “matematik çok zor” diye duyarak büyüdüğümüz için zorlaşıyordur belki de ne dersiniz? Belki de çocuklarımızın matematiği sevmeleri ve başarılı olmaları için bu olumsuz cümleyi daha az duymalarını sağlamamız gerek.