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Hayat

Diyanet duyurdu: 2023 yılı hac kesin kayıtları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların kesin kayıtlarının başladığını duyurdu. Vatandaşlar kesin kayıt işlemlerini 24 Mart 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

15:45 . 13/03/2023 Pazartesi
Diğer
Mekke

Mekke

Diyanet İşleri Başkanlığı
'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada,
"2023 yılı hac kesin kayıtları başladı. Hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımız kesin kayıt işlemlerini 24 Mart 2023 tarihine kadar Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden yapabilirler"
denildi.

#Diyanet işleri Başkanlığı
#hac kesin kayıtları
#e-Devlet
21 dakika önce
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Diyanet duyurdu: 2023 yılı hac kesin kayıtları başladı
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