Diyanet duyurdu: 2023 yılı hac kesin kayıtları başladı

Deprem felaketinin ağır hasara neden olduğu Hatay İskenderun'da depremzede çocuklara destek olmak için bölgeye gelen Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri, CHP'li Beylikdüzü Belediyesi ile bölgeye geldiklerini ve gönüllü öğretmen olduklarını söyleyen kişiler tarafından engellenerek çocukların bulunduğu çadıra alınmadı.