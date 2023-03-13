Mekke
Diyanet İşleri Başkanlığı
'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada,
"2023 yılı hac kesin kayıtları başladı. Hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımız kesin kayıt işlemlerini 24 Mart 2023 tarihine kadar Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden yapabilirler"
denildi.
#Diyanet işleri Başkanlığı
#hac kesin kayıtları
#e-Devlet
21 dakika önce
Diyanet duyurdu: 2023 yılı hac kesin kayıtları başladı
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