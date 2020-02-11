Hayat Dizlerde kireçlenme şikayeti olanlar dikkat
GENEL SAĞLIK

Dizlerde kireçlenme şikâyeti olanlar dikkat

İzmir Türk Anneler Derneği’nin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği üyeleri bilgilendirme toplantısında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Ayas diz kireçlenmesi hakkında bilgi verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Ayas
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Ayas

İzmir Türk Anneler Derneği’nin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği “Anneler El Ele” aylık toplantısı Türk Anneler Derneği İzmir şubesinde gerçekleşti. Türk Anneler Derneği İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Nejla Bayman Karasu’nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya Türk Anneler Derneği yönetim kurulu, dernek üyeleri, Özel Medifema Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Ayas, İdari İşler ve Kurumsal Pazarlama Müdürü Serkan Tumbar ve Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Dolunay Esen katıldı.

Toplantıda konuşmacı olan Op. Dr. Mustafa Ayas, diz kireçlenmesi rahatsızlığına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Dr. Ayas, Diz kireçlenmesi (Gonartroz) denilen rahatsızlığın dizdeki kıkırdak yapısının bozulması olduğunu belirterek; “Kireçlenmenin değişik etkenleri var. Travma dediğimiz dize çarpmalar, romatizmalı hastalıklar, yaşlanma, bazı enfeksiyonel hastalıklar ve hemofili gibi nedenler ile eklemlerde bozulmaları görüyoruz” dedi.

Kireçlenmenin en önemli nedeni kilo

Hastaların diz ağrısı, yürüme güçlüğü, hareket kısıtlılığı, gece uykudan uyandıran ağrılar, merdiven inip çıkarken ağrının şiddetlenmesi gibi şikâyetlerle geldiğini söyleyen Dr. Ayas kireçlenmenin en önemli nedeninin kilo olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdü;

“Hasta ağrısı oldukça aktivitesini azaltır. Aktivitesi azalınca besin almayı artırır. Besin alınca hastanın kilosu artar. Kilo artıkça ağrı daha çok artar ve ağrı da artıkça hasta aktivitesini azaltır ve böyle kısır bir döngüye girer”

Ağrı sonucunda hastanın aktivitesinin azalmasını ortadan kaldırmak için besin alımını azaltmak gerektiğine vurgu yapan Dr. Ayas, “Kilo artışını azaltmak kireçlenmenin ilerlemesini azaltacaktır” dedi.

Tedavide çeşitli cerrahi yöntemler var

Dr. Ayas kireçlenmede cerrahi yöntemlere ilişkin; “Cerrahi tedavi yöntemlerimizde kireçlenme başladığı zamanlarda, Artoskopi dediğimiz yöntem ile diz ekleminin içine iki ayrı delikten girip video kamera yardımı ile menüsküsteki bozuklukları ve kıkırdaklardaki bozuklukları da radyo frekans dediğimiz yöntemle temizliyoruz. Kemiğin eğriliğini düzeltecek ameliyatlarımız var. Ve protez ameliyatlarımız var” dedi. Bunların yanı sıra Horoz ibiği iğneleri, PRP-Kök hücre ve Rus iğnesinin kireçlenme tedavisindeki yerinden söz etti.

Türk Anneler Derneği’nin üyelerine yönelik yapılan bilgilendirme toplantısı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Ayas’ın ve Ayfer Acar’ın icra ettikleri ud ve ney dinletileri ile sona erdi.

Bedelini çok ağır ödeyecekler

Bedelini çok ağır ödeyecekler

Erdoğan '​Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşuyor.
Saldırıları acilen durdurun

Saldırıları acilen durdurun

​NATO'dan Esed rejimi ve Rusya'ya uyarı.
Yarım milyonu etkileyecek

Yarım milyonu etkileyecek

​Bilim insanlarından korkunç tahmin.
Etiyopya'nın mucizesi

Etiyopya'nın mucizesi

​Etiyopya-Mısır-Sudan üçgeninde yeni bir Afrika açmazı.
Sınıra böyle gönderildi

Sınıra böyle gönderildi

Askeri araçlar sınıra trenle sevk edildi.
100 milyar dolar<br>kaybettiren hile!

100 milyar dolar
kaybettiren hile!

Gıdada taklit ve tağşiş büyük kayıplara yol açıyor.
Savcılığa ifade verdi

Savcılığa ifade verdi

Başörtülü İSMEK çalışanlarını aşağılamıştı.
Anne ben ölüyorum

Anne ben ölüyorum

20 yaşındaki genç korkunç cinayete kurban gitti.
Aylık 1 milyon TL

Aylık 1 milyon TL

'Tosuncuk'un nerede olduğu ve geliri ortaya çıktı.
5 yıl sonra evlatlarına kavuştular

5 yıl sonra evlatlarına kavuştular

Çocuklarını terörden kurtaran aile sayısı 6'ya yükseldi.
Yansın Suriye kahrolsun Esed!

Yansın Suriye kahrolsun Esed!

Bahçeli: Gerekirse Şam'a girmenin planı yapılmalı.
Uçağa<br>binecekler dikkat

Uçağa
binecekler dikkat

Kural tanımaz yolcuya 2 bin 603 lira ceza verilecek.
Ülke tarihinde rekor

Ülke tarihinde rekor

​Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi.
Dava reddedildi

Dava reddedildi

​​Galatasaray'a kayyum atanmasıyla ilgili dava mahkeme tarafından reddedildi.
Dünya 6'ncısı olduk

Dünya 6'ncısı olduk

​Türkiye tüm zamanların turizm rekorunu kırdı.
Erbil saldırısı<br>için karar

Erbil saldırısı
için karar

​Türk diplomat bir restoranda silahlı saldırı sonucu şehit edilmişti.
'Kapan-6 Zori' başlatıldı

'Kapan-6 Zori' başlatıldı

Operasyona bin 440 güvenlik görevlisi katılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.