Dizlerde kireçlenme şikâyeti olanlar dikkat

İzmir Türk Anneler Derneği’nin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği “Anneler El Ele” aylık toplantısı Türk Anneler Derneği İzmir şubesinde gerçekleşti. Türk Anneler Derneği İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Nejla Bayman Karasu’nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya Türk Anneler Derneği yönetim kurulu, dernek üyeleri, Özel Medifema Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Ayas, İdari İşler ve Kurumsal Pazarlama Müdürü Serkan Tumbar ve Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Dolunay Esen katıldı.

Toplantıda konuşmacı olan Op. Dr. Mustafa Ayas, diz kireçlenmesi rahatsızlığına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Dr. Ayas, Diz kireçlenmesi (Gonartroz) denilen rahatsızlığın dizdeki kıkırdak yapısının bozulması olduğunu belirterek; “Kireçlenmenin değişik etkenleri var. Travma dediğimiz dize çarpmalar, romatizmalı hastalıklar, yaşlanma, bazı enfeksiyonel hastalıklar ve hemofili gibi nedenler ile eklemlerde bozulmaları görüyoruz” dedi.

Kireçlenmenin en önemli nedeni kilo

Hastaların diz ağrısı, yürüme güçlüğü, hareket kısıtlılığı, gece uykudan uyandıran ağrılar, merdiven inip çıkarken ağrının şiddetlenmesi gibi şikâyetlerle geldiğini söyleyen Dr. Ayas kireçlenmenin en önemli nedeninin kilo olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdü;

“Hasta ağrısı oldukça aktivitesini azaltır. Aktivitesi azalınca besin almayı artırır. Besin alınca hastanın kilosu artar. Kilo artıkça ağrı daha çok artar ve ağrı da artıkça hasta aktivitesini azaltır ve böyle kısır bir döngüye girer”

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Ağrı sonucunda hastanın aktivitesinin azalmasını ortadan kaldırmak için besin alımını azaltmak gerektiğine vurgu yapan Dr. Ayas, “Kilo artışını azaltmak kireçlenmenin ilerlemesini azaltacaktır” dedi.

Tedavide çeşitli cerrahi yöntemler var

Dr. Ayas kireçlenmede cerrahi yöntemlere ilişkin; “Cerrahi tedavi yöntemlerimizde kireçlenme başladığı zamanlarda, Artoskopi dediğimiz yöntem ile diz ekleminin içine iki ayrı delikten girip video kamera yardımı ile menüsküsteki bozuklukları ve kıkırdaklardaki bozuklukları da radyo frekans dediğimiz yöntemle temizliyoruz. Kemiğin eğriliğini düzeltecek ameliyatlarımız var. Ve protez ameliyatlarımız var” dedi. Bunların yanı sıra Horoz ibiği iğneleri, PRP-Kök hücre ve Rus iğnesinin kireçlenme tedavisindeki yerinden söz etti.

Türk Anneler Derneği’nin üyelerine yönelik yapılan bilgilendirme toplantısı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Ayas’ın ve Ayfer Acar’ın icra ettikleri ud ve ney dinletileri ile sona erdi.