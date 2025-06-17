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DMD'li çocukların hikayesini seslendirdiler

DMD'li çocukların hikayesini seslendirdiler

16:4017/06/2025, Salı
AA
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Sanatçılar, minikler için ses oldu.
Sanatçılar, minikler için ses oldu.

Della Miles ve Muhammed Kay Marston, DMD'li çocukların hikayesini seslendirdi.

ABD'li şarkıcı Della Miles ile Muhammed Kay Marston, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası 6 yaşındaki Çınar Güzel ve 10 yaşındaki Recep Açıkgöz'ün hikayesini işleyen "Umudun Ardından" şarkısını seslendirdi. Turgay Evren'in sözlerini yazdığı, Ali Tolga Demirtaş'ın bestelediği şarkı, sosyal medyada kısa sürede 130 binden fazla izlenmeye ulaştı. DMD kas hastalığına ilişkin farkındalığın artırılmasının hedeflendiği, Çınar Güzel ve Recep Açıkgöz'ün de yer aldığı şarkının klibi, İstanbul ve Ankara'da çekildi. Bandırmada müzik öğretmenliği yapan Bahar Özbek'in geri vokal olarak katkıda bulunduğu şarkı, müzik platformlarından dinlenebiliyor.




#Della Milles
#Muhammed KAy Marston
#DMD hastaları
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