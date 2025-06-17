Galatasaray Lisesi 37. Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Galatasaray Lisesi'nin geleneksel hale gelen ve bu yıl 37. kez düzenlenecek Kültür ve Sanat Festivali, bugün başlıyor. 158. dönem Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından organizasyonu gerçekleşecek bu festivalde çok sayıda etkinlik hayata geçirilecek. Festivalin en büyük sponsorluk kalemlerinden sahne sponsorluğunu, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın resmî sponsoru olan MCT Technic üstlenirken, İş Bankası da etkinliğe ana sponsor olarak destek veriyor.

Gelenek inşa ediyoruz

Galatasaray Lisesi Kültür ve Sanat Festivali Koordinatörü Yusuf Emre Kızılkaya, etkinlikle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Galatasaray Lisesi'nde her yıl düzenlenen bu festival, öğrencilerin kendi kültürel birikimlerini ifade edebildikleri, sanatla iç içe bir alan yaratmayı hedefliyor. Bu yıl 158. dönem olarak bizler, yalnızca bir organizasyon değil; bir hafıza, bir gelenek ve geleceğe aktarılan bir ruh inşa etmeye çalışıyoruz. Katkı sunan tüm kurum ve bireylere teşekkür ederiz."

Gençler sahneyle buluşacak

Festivalle ilgili açıklama yapan MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray Lisesi gibi köklü bir kurumun kültür ve sanat mirasına katkı sunmak bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Gençlerin sahneyle buluştuğu, sanatla iç içe olduğu bu değerli festivale destek vermek yalnızca sponsorluk değil, bir vizyon meselesidir. MCT Technic olarak, teknolojiyi gençlerle, sanatı gelecekle buluşturmayı önemsiyoruz."







