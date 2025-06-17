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Sanatçı Bozyel’den BM’de atıkla barış mesajı

Sanatçı Bozyel’den BM’de atıkla barış mesajı

10:1717/06/2025, Salı
AA
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Sanatçının eserleri 27 Haziran'a kadar görülebilir.
Sanatçının eserleri 27 Haziran'a kadar görülebilir.

Türk sanatçı Pia Bozyel, BM’de açtığı sergide atık malzemelerle savaşın yıkıcı etkisine ve barışın iyileştirici gücüne dikkat çekti.

Türk sanatçı Pia Bozyel, atık malzemelerden oluşturduğu enstalasyon sergisinde, savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisi ile barışın yapıcı ve onarıcı gücüne vurgu yaptı. Sanatçı Bozyel’e ait serginin açılışı, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ve Sıfır Atık Vakfı’nın destekleriyle, New York’taki BM Genel Merkezinde gerçekleşti. Küratörlüğünü İtalyan sanatçılar Elisa Bertaglia ve Gabriele Grones’in üstlendiği serginin açılışına, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız başta olmak üzere çok sayıda sanatsever, farklı ülkelerden diplomatik misyon temsilcileri, BM personeli ve gazeteciler katıldı.

Savaşla barış arasındaki uçurumu anlatıyor

Büyükelçi Yıldız, sergi açılışında yaptığı konuşmada, sıfır atığın bir Türkiye markası olduğunun altını çizerek, Bozyel’e atık malzemeleri bir sanat eserine dönüştürdüğü çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bozyel de “Bugün burada atık malzemelerden yaptığım ayıcıklarla esasen savaşın yarattığı yıkımın yanı sıra barışın iyileştirici gücüne dikkati çekmek istedim” dedi. Yarısı siyah, yarısı geleneksel Türk motiflerini içeren kumaşlarla kaplı ayıcıkların savaşla barış arasındaki uçurumu anlattığını aktaran Bozyel, "Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan, sıfır atık konusunda BM’de öncü rol oynuyor. Kendisi bizlere de büyük ilham kaynağı oluyor. Ben de bu nedenle sergilerimde atık malzemelere yer vererek, sıfır atık hedefine katkı sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu. Bozyel, savaşın sadece dinler, diller ya da ırklar arasında bir mücadele olmadığını da belirterek, "Savaş, esasen jenerasyonlar arasında verilen bir mücadele. Bu yüzden bugün attığımız her adım, aldığımız her karar ve gösterdiğimiz kayıtsızlık, yarının dünyasını kuracak çocuklarımınız kaderini belirliyor." ifadelerini kullandı. BM Genel Merkezi’ndeki sergi 27 Haziran’a kadar görülebilecek.


#Pia Bozyel
#Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve Sıfır Atık Vakfı
#Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız
#Atık sergisi
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