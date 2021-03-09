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Doğan Cüceloğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada önemli gelişme: Ölüm nedeni belli oldu

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada beklenen otopsi raporu dosyaya ulaştı. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen otopsi raporuna göre Cüceloğlu’nun kesin ölüm nedeni ‘aort damar yırtılması’ olarak belirlendi. Ölümün ‘doğal sebeplerle’ gerçekleştiğini belirleyen savcılığın dosyayı kapatması bekleniyor. Öte yandan incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde de şüpheli bir kişi ya da duruma rastlanılmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Doğan Cüceloğlu’nun kesin ölüm nedeni ‘aort damar yırtılması’ olarak belirlendi.
Doğan Cüceloğlu’nun kesin ölüm nedeni ‘aort damar yırtılması’ olarak belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun (83) evinde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Cüceloğlu'nun otopsi raporunu savcılığa sundu.

  • Raporda, Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeni, "aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm" şeklinde belirlendi.

Öte yandan, Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun evden çıktığını belirttiği 13.30 ile temizlik görevlisi M.Ç.'nin eve geldiğini söylediği 14.00 arasındaki sürede, evin çevresini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Görüntülerin ifadelerle uyumlu olduğu, herhangi bir şüpheliye ve şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

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Olayın geçmişi

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu 16 Şubat'ta, Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölüm üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, saat 14.00 sıralarında eve gelen temizlik görevlisi M.Ç.'nin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü, eve gelen ekipler ve cumhuriyet savcısının Cüceloğlu'nun sırtüstü vaziyette ve üzerinde çarşaf örtülmüş şekilde buldukları belirtilmişti.

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Doğan Cüceloğlu'nun bir gözünün altında düşmeye bağlı olduğu değerlendirilen bir ize rastlanmıştı.

Savcılık, Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun evden ayrıldığını ifade ettiği 13.30 ila temizlik görevlisinin eve geldiği 14.00 arasındaki zaman diliminde, evi gösteren güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesini istemişti.

Olay yerinde alınan ilk ifadelerde ise Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun, saat 13.30'da evden çıktığını, bilinen bir rahatsızlığı olmayan eşinin 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiğini anlatarak, temizlik görevlisine de güvendiklerini söylediği öğrenilmişti.

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