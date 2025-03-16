Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

12:4816/03/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.



#Doğu Karadeniz
#fırtına
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#uyarı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbrahim Paşalı kimdir?