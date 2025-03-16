Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.
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